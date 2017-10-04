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Путин призвал отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом
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    Путин призвал отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом

    12:26  4 Октября 2017  /обновлено: 12:46  04 Октября 2017
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    Путин призвал отказаться от политики двойных стандартов в борьбе с терроризмом

    Москва, 4 октября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за отказ от политики двойных стандартов в борьбе с международным терроризмом, говорится в телеграмме главы государства к участникам совещания глав спецслужб в Краснодаре. 

    В Краснодаре открылось совещание руководителей спецслужб и силовиков — партнеров ФСБ РФ из ООН, ЕС, ШОС и СНГ. Президент Владимир Путин обратился к участникам совещания, отметив необходимость комплексного подхода по борьбе с терроризмом. 

    «Мы выступаем за комплексный подход противодействию терроризму, распространению его идеологии, финансированию незаконных вооруженных формирований, за отказ от политики «двойных стандартов», — говорится в телеграмме главы государства. 

    Путин призвал мировое сообщество выполнить ключевые резолюции Совбеза ООН в данной сфере. Он подчеркнул, что несмотря на активные действия по борьбе с терроризмом в Сирии и Ираке, террористические организации полностью не уничтожены. Путин добавил, что террористы создают новые базы в других странах, в связи с чем прошедшие подготовку и идеологическую обработку боевики, вернувшиеся на родину, представляют реальную угрозу. 

    «Этот кадровый ресурс международного терроризма должен оперативно выявляться и своевременно обезвреживаться», — резюмировал глава государства. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #сирия
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