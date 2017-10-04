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Житель Мурманска ограбил подростка в маршрутке
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    Житель Мурманска ограбил подростка в маршрутке

    12:36  4 Октября 2017
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    Житель Мурманска ограбил подростка в маршрутке

    Мурманск, 4 октября. Бездомный житель Мурманска ограбил подростка прямо в салоне маршрутного такси.

    Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, 28-летний бездомный вырвал из рук подростка телефон на подъезде к остановке и мгновенно покинул салон транспортного средства.

    «Приметы подозреваемого были переданы всем патрульным нарядам и полицейские быстро задержали подозреваемого. Им оказался местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности», — добавили в пресс-службе.

    Отмечается, что похищенный мобильный телефон злоумышленник успел продать. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Бездомному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

     

    Автор: Федор Веснин
    #кража #мурманск #полиция
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