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Москва, 4 октября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет оказывать помощь вооруженным формированиям, которые придерживаются соглашения по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, в борьбе с террористами «Джебхат ан-Нусры».

Российский высокопоставленный дипломат Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе, отметив борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1.

«Есть сведения, что вооруженные формирования, которые стали частью договоренности по зоне деэскалации в Идлибе, начали более активно работать против «Джебхат-ан-Нусры». Мы будем им в этом помогать, как естественно будем помогать и сирийской армии», — сказал Лавров, его слова передает RT.

Напомним, что результатом шестого раунда переговоров на нейтральной площадке Астаны стало создание четырех зон деэскалации, в том числе в Идлибе. Все страны-гаранты будут осуществлять мониторинг ситуации в четвертой зоне.

1 Организация запрещена на территории РФ.