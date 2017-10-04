Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами
Новости Сирии
Россия поможет вооруженным группам в борьбе с «Ан-Нусрой» в Идлибе — Лавров 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия поможет вооруженным группам в борьбе с «Ан-Нусрой» в Идлибе — Лавров 

    12:32  4 Октября 2017
    104

    Россия поможет вооруженным группам в борьбе с «Ан-Нусрой» в Идлибе — Лавров 

    Москва, 4 октября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ будет оказывать помощь вооруженным формированиям, которые придерживаются соглашения по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, в борьбе с террористами «Джебхат ан-Нусры».

    Российский высокопоставленный дипломат Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в зоне деэскалации в Идлибе, отметив борьбу с запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1

    «Есть сведения, что вооруженные формирования, которые стали частью договоренности по зоне деэскалации в Идлибе, начали более активно работать против «Джебхат-ан-Нусры». Мы будем им в этом помогать, как естественно будем помогать и сирийской армии», — сказал Лавров, его слова передает RT

    Напомним, что результатом шестого раунда переговоров на нейтральной площадке Астаны стало создание четырех зон деэскалации, в том числе в Идлибе. Все страны-гаранты будут осуществлять мониторинг ситуации в четвертой зоне.

    Россия поможет вооруженным группам в борьбе с «Ан-Нусрой» в Идлибе — Лавров 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #лавров
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81663

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107129

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29900

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44391

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25744
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        969
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        665
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4580
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5192