Путин примет участие в мероприятиях в честь 60-летия запуска первого спутника

В Избранное

Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в среду глава государства Владимир Путин будет участвовать в мероприятиях, посвященных 60-летию запуска первого искусственного спутника ПС-1.

Представитель Кремля напомнил, что во вторник российской лидер вместе с космонавтами посмотрел новый художественный фильм «Салют-7» о героических событиях, связанных со спасением российской орбитальной станции.

«И сегодня в Кремлевском дворце мы ожидаем, что Путин обратится к участникам праздничного мероприятия», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, ранее Владимир Путин отметил авторитетность работы сотрудников и ветеранов МЧС.