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Путин примет участие в мероприятиях в честь 60-летия запуска первого спутника
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    Путин примет участие в мероприятиях в честь 60-летия запуска первого спутника

    12:36  4 Октября 2017
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    Путин примет участие в мероприятиях в честь 60-летия запуска первого спутника

    Москва, 4 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в среду глава государства Владимир Путин будет участвовать в мероприятиях, посвященных 60-летию запуска первого искусственного спутника ПС-1.

    Представитель Кремля напомнил, что во вторник российской лидер вместе с космонавтами посмотрел новый художественный фильм «Салют-7» о героических событиях, связанных со спасением российской орбитальной станции.

    «И сегодня в Кремлевском дворце мы ожидаем, что Путин обратится к участникам праздничного мероприятия», — добавил пресс-секретарь. 

    Путин примет участие в мероприятиях в честь 60-летия запуска первого спутника

    Напомним, ранее Владимир Путин отметил авторитетность работы сотрудников и ветеранов МЧС.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #песков
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