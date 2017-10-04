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Соловьев ответил Познеру по поводу ТЭФИ: Он упустил прекрасную возможность промолчать
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    Соловьев ответил Познеру по поводу ТЭФИ: Он упустил прекрасную возможность промолчать

    12:23  4 Октября 2017  /обновлено: 12:26  04 Октября 2017
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    Он упустил прекрасную возможность промолчать: Соловьев ответил Познеру по поводу ТЭФИ

    Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал предложение журналиста Владимира Познера отказаться от названия ТЭФИ и вручения статуэтки «Орфей», автором которой является скульптор Эрнст Неизвестный. Познер считает, что сегодня якобы отсутствует «демократия выбора» номинантов на премию. Журналист сказал, что в 1994 году пообещал автору статуэтки отказаться от нее, если выборы финалистов станут, по его мнению, непрозрачными.

    Соловьев в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что заявление Познера его не касается, и посетовал, что журналист не смог удержаться и высказался по данному поводу.

    «Познер обратился к организаторам премии, вот пусть организаторы премии с этим вопросом и разбираются. Как говорят классики: «Познер упустил прекрасную возможность промолчать».  Видимо, он испытывает болезненное чувство из-за того, что прошла какая-то церемония, а он ничего не получил», — подытожил Соловьев.

    Он упустил прекрасную возможность промолчать: Соловьев ответил Познеру по поводу ТЭФИ

    Соловьев напомнил, что Леонид Ильич Брежнев в свое время тоже коллекционировал награды, и предположил, что «эта болезнь заразна».

    ТЭФИ вручается за высшие достижения в области телевизионных искусств и является российским аналогом американской премии «Эмми».Статуэтка «Орфей» представляет собой скульптуру одноименного персонажа древнегреческой мифологии,который разрывает себе грудь и играет на струнах своей души.

    Автор: Алексей Громов
    #соловьев #познер #тэфи
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