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Общество
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Коалиция США в Сирии до сих пор не взялась всерьез за «Джебхат ан-Нусру» — Лавров
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    Коалиция США в Сирии до сих пор не взялась всерьез за «Джебхат ан-Нусру» — Лавров

    12:08  4 Октября 2017  /обновлено: 12:30  04 Октября 2017
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    Коалиция США в Сирии до сих пор не взялась всерьез за «Джебхат ан-Нусру» — Лавров

    Москва, 4 октября. Возглавляемая США коалиция стран Запада до сих пор всерьез не взялась за террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Он подчеркнул, что Москва неоднократно привлекала внимание к тому, что коалиция вела себя пассивно по отношению к «Исламскому государству»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) до начала операции ВКС РФ в Сирии.

    «А в том, что касается «Джебхат ан-Нусры», — ее практически не трогали», — сказал Лавров.

    В связи с приходом российских ВКС активность коалиции в борьбе с ИГ возросла, однако после смены администрации США Россия так и не увидела, чтобы коалиция «всерьез взялась за «Джебхат ан-Нусру»1, подчеркнул глава МИД РФ.

    Министр отметил, что присоединившиеся к перемирию вооруженные формирования оппозиции Сирии стали активнее противостоять боевикам «Джебхат ан-Нусры». «Мы будем им в этом помогать, как, естественно, будет помогать и сирийская армия», — подчеркнул Лавров.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #сша #сирия #иг #лавров #игил #коалиция #джебхат ан-нусра
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