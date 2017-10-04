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Москва, 4 октября. Возглавляемая США коалиция стран Запада до сих пор всерьез не взялась за террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что Москва неоднократно привлекала внимание к тому, что коалиция вела себя пассивно по отношению к «Исламскому государству»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) до начала операции ВКС РФ в Сирии.

«А в том, что касается «Джебхат ан-Нусры», — ее практически не трогали», — сказал Лавров.

В связи с приходом российских ВКС активность коалиции в борьбе с ИГ возросла, однако после смены администрации США Россия так и не увидела, чтобы коалиция «всерьез взялась за «Джебхат ан-Нусру»1, подчеркнул глава МИД РФ.

Министр отметил, что присоединившиеся к перемирию вооруженные формирования оппозиции Сирии стали активнее противостоять боевикам «Джебхат ан-Нусры». «Мы будем им в этом помогать, как, естественно, будет помогать и сирийская армия», — подчеркнул Лавров.

1 Организация запрещена на территории РФ.