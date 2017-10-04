Кровавая клякса 1 октября: из чего стрелял Пэддок.

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Осень 2017 года внезапно оказалась «украшена» кровавой кляксой, поставленной в Лас-Вегасе 64-летним бухгалтером-мультимиллионером Стивеном Крейгом Пэддоком. 1 октября примерно в 10 часов вечера по местному времени он разбил молотком оконные стекла в своем номере на 32-м этаже Mandalay Bay, после чего в буквальном смысле низверг свинцовый дождь на головы собравшихся внизу 22 тысяч любителей кантри-музыки. Этот ад продолжался менее пяти минут, по истечении которых 527 человек было ранено, а 59 убито.

Вопросы без ответа

Быстро понять, откуда гремели длинные очереди, полосующие по обезумевшей толпе, помог вовремя сработавший пожарный датчик. Не теряя времени, полицейские вынесли дверь в номер Пэддока накладным зарядом, но нейтрализовывать уже было некого. Пэддок решил не дожидаться появления сотрудников правопорядка и самостоятельно свел счеты с жизнью. Тут же выяснилось, что стрелок подготовился к своей миссии более чем основательно. В коридор отеля были выведены веб-камеры, позволявшие стрелку контролировать площадку перед дверью в номер. Рядом с телом Пэддока дожидались своего часа десять (!) чемоданов и сумок с боеприпасами, а также 23 единицы огнестрельного оружия. Еще почти два десятка стволов плюс пачки с патронами и взрывчатка (!) нашлись в доме Пэддока, находившемся в Меските. Все оружие покойный приобрел легально.

Несмотря на то, что с момента самого массового расстрела в истории США прошло уже двое суток, масса вопросов, связанных с произошедшей трагедией, до сих пор остается без ответа. Один ли был стрелок или стрелявших было больше? Полиция настаивает на версии стрелка-одиночки. Свидетели произошедшего и те, кто успел познакомиться с видеороликами, снятыми во время расстрела, утверждают, что стрелявших было минимум двое. Сам ли стрелок выбрал позицию и время для стрельбы или ему их кто-по подсказал? Как Пэддок сумел незаметно пронести свой арсенал в отель? Почему, имея колоссальный запас боеприпасов под рукой, он, истратив не так уж много патронов, внезапно принял решение застрелиться? Ну и, наконец, самое главное. Почему характеризуемый подавляющим большинством тех, кто его знал лично, как совершенно вменяемый, нормальный и хорошо обеспеченный человек Пэддок вдруг решил устроить кровавую бойню? Был ли он «воином» ИГ1 (организация запрещена в РФ), как об этом поспешило заявить новостное агентство «Аль-Амак»?

Расстрел в Лас-Вегасе немедленно был использован американскими оппонентами Дональда Трампа для новых нападок на него и его союзников. Так, вице-президент отдела стратегических транзакций американской телекомпании CBS Хэйли Гефтман-Голд объявила, что погибшие при стрельбе посетители концерта в Лас-Вегасе не заслуживают сожаления, поскольку, скорее всего, они… были сторонниками Республиканской партии. Немедленно ужесточить законодательство об оружии потребовал сенатор из Коннектикута Крис Мерфи. Хиллари Клинтон призвала на время забыть про политику, чтобы приструнить NRA. NRA, если кто не знает, это National Rifle Association of America — Национальная стрелковая ассоциация США, объединяющая сторонников права граждан на хранение и ношение огнестрельного оружия. Во время минувших президентских выборов члены NRA голосовали за Трампа, поскольку тот отстаивал сохранение Второй поправки к Конституции США. Таким образом, трагедия в Лас-Вегасе, дающая повод «вцепиться в загривок» NRA, автоматически наносит удар и по Трампу. Цинично? Да. Но таковы правила политической игры на американском поле. Причем эти правила вовсе не исключают того, что кто-то из оппонентов Трампа прямо или косвенно мог оказаться причастен к организации расстрела в Лас-Вегасе. Политика, как известно, грязное дело…

Но не будем ударяться в конспирологию. Оставим право делать выводы за теми, кто занимается расследованием трагедии 1 октября. Однако некий «срыв покровов» мы все же можем продемонстрировать. Одним из вопросов, волновавших многих сразу после расстрела, стал вопрос об оружии, использованном Пэддоком. По сети распространялись слухи о том, что из окна отеля вел огонь чуть ли не пулемет Гатлинга. Основанием для появления подобных слухов стал хорошо различимый на сделанных вечером 1 октября видеозаписях звук длинных очередей. Меж тем, автоматическое оружие в Штатах приобрести довольно непросто.

«Bump fire»

Дело в том, что с 1986 года в США запрещено продавать полностью автоматическое оружие. При этом штурмовые винтовки, автоматы пулеметы, выпущенные до 1986 года, могут оставаться во владении людей и продаваться ими частным порядком. В 1994 году было введено еще одно ограничение — магазины скорострельных винтовок не должны вмещать более 10 патронов. Соответственно, разрешается владеть и перепродавать частным образом магазины, приобретенные до 1994 года. Итак, с 1986 года количество автоматического оружия на руках американского населения начало уменьшаться, ибо оружие по мере использования выходило из строя, а замены расстрелянным стволам не было. Сокращение на вторичном рынке количества автоматического оружия ожидаемо вызвало рост цен на него. Все это привело к тому, что американские любители огнестрела стали вместо редкого и дорогостоящего автоматического оружия приобретать куда более распространенное, а потому дешевое оружие полуавтоматическое (вспомните стволы, обнаруженные в доме Пэддока). Для тех же, кто жить не мог без длинных очередей, но не имел возможности купить полноценные M16 или АК, была изобретена такая штука как «bump fire». Иными словами — к методу осуществления серии одиночных выстрелов в темпе, сравнимом с огнем очередями.

Суть этого метода проста, как полено. Вместо того, чтобы привычно нажимать указательным пальцем правой руки на спусковой крючок у заряженного оружия, стрелок равномерно тянет левой рукой цевье оружия вперед. В результате спусковой крючок упирается в указательный палец правой руки. Происходит первый выстрел. Отдача смещает оружие назад. Спусковой крючок освобождается, полуавтомат осуществляет полный цикл перезарядки. После чего равномерное усилие левой рукой на цевье, направленное вперед, производит следующий выстрел и повторяет весь цикл. С помощью этого метода после небольшой тренировки стрелок может вести огонь из полуавтоматического оружия со скорострельностью не меньшей, чем у оружия автоматического.

Но у «bump fire» есть недостатки, существенно уменьшающие востребованность такого метода стрельбы. Во-первых, отсутствует жесткий упор приклада в плечо. Из чего вытекает наше «во-вторых» — высокое рассеивание пуль. В связи с этим на американском рынке в свободной продаже появилось большое количество специальных прикладов для адаптации полуавтоматического оружия под режим стрельбы «bump fire».

Знакомство с выложенными в Twitter фотографиями оружия, из которого вел огонь Пэддок, позволяют заметить на одном из снимков полуавтоматическую винтовку на базе т.н. «AR платформы», оснащенную магазином увеличенной емкости (на 60 патронов) и коллиматорным прицелом. Характерная форма приклада винтовки не оставляет сомнений — перед нами оружие, адаптированное под «bump fire». Да, это оружие по-прежнему остается не самым точным. Но в данном случае перед Пэддоком на ограниченном пространстве оказались собраны 22 тысячи стоявших практически плечом к плечу людей. К сожалению, промахнуться по такой цели было физически невозможно…

Что ж, вопрос с тем «пулеметом», из которого стрелял Стивен Крейг Пэддок, можно считать закрытым. Но остальные вопросы остаются.

1 Организация запрещена на территории РФ.