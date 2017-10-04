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Путин и Мадуро могут обсудить долг Венесуэлы перед Россией — Песков
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    Путин и Мадуро могут обсудить долг Венесуэлы перед Россией — Песков

    12:33  4 Октября 2017
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    Путин и Мадуро могут обсудить долг Венесуэлы перед Россией — Песков

    Москва, 4 октября. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что тема реструктуризация долга Венесуэлы перед Россией будет обсуждаться на переговорах Владимира Путина и Николаса Мадуро, если Каракас поднимет этот вопрос. 

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро ранее заявил о возможной отсрочке выплаты по долгу перед Россией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал его слова, отметив, что тема реструктуризации является предметом переговоров. 

    «И если эта тема будет формулироваться нашими венесуэльскими партнерами, то она будет проговариваться. Безусловно, эта тема подлежит достаточно серьезному обсуждению, для этого, собственно, переговоры и проводятся», — пояснил Песков.

    Ранее сообщалось, что Мадуро заявил об отсутствии проблем в выполнении долговых обязательств перед Россией, однако отсрочка возможна только по взаимной договоренности Москвы и Каракаса

    Автор: Ирина Селезнева
    #песков #мадуро #венесуэла
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