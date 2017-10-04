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Москва, 4 октября. Россия продолжит прикладывать усилия по поддержанию целостности Сирии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я не стал бы говорить о том, насколько незаменима эта роль. Но то, что Россия является активной участницей всех основных процессов, которые проходят на Ближнем востоке и на Среднем востоке, это однозначно», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Россия активно участвует в урегулировании в Сирии и будет продолжать бороться с терроризмом и поддерживать целостность САР.

Он подчеркнул, что оценивать незаменимость усилий Москвы могут только страны региона.