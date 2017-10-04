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Россия продолжит прикладывать усилия по поддержанию целостности Сирии — Песков
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    Россия продолжит прикладывать усилия по поддержанию целостности Сирии — Песков

    12:04  4 Октября 2017  /обновлено: 12:39  04 Октября 2017
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    Оценивать усилия РФ по поддержанию целостности Сирии могут только страны региона — Песков

    Москва, 4 октября. Россия продолжит прикладывать усилия по поддержанию целостности Сирии. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Я не стал бы говорить о том, насколько незаменима эта роль. Но то, что Россия является активной участницей всех основных процессов, которые проходят на Ближнем востоке и на Среднем востоке, это однозначно», — сказал Песков.

    Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Россия активно участвует в урегулировании в Сирии и будет продолжать бороться с терроризмом и поддерживать целостность САР.

    Он подчеркнул, что оценивать незаменимость усилий Москвы могут только страны региона.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #песков
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