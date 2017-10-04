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Джигурда раскрыл правду о своих отношениях с богатой итальянкой
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    Джигурда раскрыл правду о своих отношениях с богатой итальянкой

    11:59  4 Октября 2017  /обновлено: 12:05  04 Октября 2017
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    Джигурда раскрыл правду о своих отношениях с богатой итальянкой

    Москва, 4 октября. СМИ сообщают о романе Никиты Джигурды с итальянкой Донной Луной, который стал причиной раздора между актером и его бывшей женой.

    У Никиты Джигурды роман с итальянкой российского происхождения, которую зовут Донна Луна. По крайней мере, в этом уверена Марина Анисина, его экс-супруга. Узнав о новом увлечении бывшего мужа, Анисина выгоняет его из своей квартиры, в которой он гостит уже несколько дней и куда привел новую возлюбленную, передает Дни.ру.

    Сообщается, что Никита Джигурда познакомился с Донной Луной, итальянской с российскими корнями, на съемках передачи про магию драгоценных камней. Луна является дизайнером ювелирных украшений, и, возможно, их союз носит деловой характер. Итальянка планирует продавать свои украшения в России и эпатажный Джигурда ей может в этом помочь.

    На своей странице в социальной сети Instagram Никита Джигурда дает понять, что никакого романа между ним и Донной нет, и он остается верен своей «венчанной жене» Марине.

     

     

    JAH-NAT-HAN BRATASH G AL AIR❤️ Анисина - моя венчанная ЖЕНА! Я верен Её ДушЕ. Но на физическом уровне мы разведенЫ по Её желанию! Так, что я танцую с кем хочу и как хочу... И в междуножные хРАмы женщин даже мыслей не допускаю заходить! Я сублимирую сексуальную энергию, позволяя себе в танце (и не только) обнимать, тискать - ТАНТРИТЬ и других БогИнь...???? Но если Анисина влюбится в другого мужчину, я Её мирно, без скандалов отпущу (10 лет назад я тоже самое Марине говорил), ибо люблю эту уникальную ЖЕНЩИНУ божественной ЛЮБОВЬЮ!!! ????????❤️???????? Буду я Тобой любИм или нет, будешь Ты со мной иль с другИм - но мы вместе, из века в век - в СЕРДЦЕ БОГА Любовь творим! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ #дондавид #джигурда #анисина #marinaanissina #джа #любовь #love #полёт #оккультизм #маги #donnaluna @donnalunavenezia #танец #магия #эзотерика #зов

    Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda)

    Автор: Юлия Кошкина
    #джигурда
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