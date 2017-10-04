Джигурда раскрыл правду о своих отношениях с богатой итальянкой

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Москва, 4 октября. СМИ сообщают о романе Никиты Джигурды с итальянкой Донной Луной, который стал причиной раздора между актером и его бывшей женой.

У Никиты Джигурды роман с итальянкой российского происхождения, которую зовут Донна Луна. По крайней мере, в этом уверена Марина Анисина, его экс-супруга. Узнав о новом увлечении бывшего мужа, Анисина выгоняет его из своей квартиры, в которой он гостит уже несколько дней и куда привел новую возлюбленную, передает Дни.ру.

Сообщается, что Никита Джигурда познакомился с Донной Луной, итальянской с российскими корнями, на съемках передачи про магию драгоценных камней. Луна является дизайнером ювелирных украшений, и, возможно, их союз носит деловой характер. Итальянка планирует продавать свои украшения в России и эпатажный Джигурда ей может в этом помочь.

На своей странице в социальной сети Instagram Никита Джигурда дает понять, что никакого романа между ним и Донной нет, и он остается верен своей «венчанной жене» Марине.