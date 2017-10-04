Сирия новости 4 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили 12 полевых командиров «Ан-Нусры» в Идлибе, при взрыве в Алеппо пострадали мирные жители

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Сирия, 4 октября. ВКС РФ уничтожили 12 полевых командиров и ранили главаря «Ан-Нусры» в Идлибе, при взрыве в Аль-Бабе пострадало несколько мирных жителей, ИГ1 продолжает контратаковать САА в районе Акербата. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: бомбят ИГ в Дейр эз-Зоре, поддерживают САА на востоке Хамы и Хомса, уничтожили 12 полевых командиров «Ан-Нусры» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ отражают атаки ИГ в Хомсе и Хаме.

«Исламское государство»: контратакует САА в Хаме и Хомсе, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла 12 полевых командиров в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: ведет бои с САА в Дамаске.

Провинция Дамаск

На востоке провинции Дамаск продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными антиправительственными формированиями. Военный источник в Telegram (@SRNN2011) пишет, что солдаты армии САР ведут артиллерийский обстрел позиций боевиков в районах населенных пунктов Джисрин и Хуш аль-Зарикия. Также обстрел зон дислокации радикалов со стороны правительственных сил зафиксирован в окрестностях Месраба.

По данным местного Telegram-канала (@SRNN2011), в районе поселения Хош ад-Давахира идут бои между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Джейш аль-Ислам».

Провинция Алеппо

В городе Аль-Баб на северо-востоке провинции Алеппо взорвался мотоцикл, сообщает местный источник в социальной сети Twitter (@newsyarmouk). По данным автора публикации, несколько мирных жителей населенного пункта было ранено в результате инцидента.

Российские военные врачи открыли госпиталь в Алеппо, сообщают в Министерстве обороны РФ. В новом медицинском учреждении жители сирийской провинции смогут получить помощь окулиста, лора, невропатолога, терапевта и нейрохирурга. Кроме того, российские врачи развернули мобильный рентген-кабинет и привезли с собой семь тонн медикаментов. Ежедневно военные медики осматривают более 100 человек.

Провинция Хомс

На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести артобстрел позиций радикальных боевиков. По данным Telegram-канала (@SRNN2011) артиллерия армии САР обстреливает зоны дислокации антиправительственных формирований в районе Талльбиса.

В восточной части Хомса террористы ИГИЛ1 продолжают контратаковать расположения правительственных войск. Эффективная поддержка армии САР со стороны ВКС РФ позволяет войскам Башара Асада не только отстаивать свои позиции, но и продвигаться на территории региона. Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1), что бои между правительственными войсками Сирии и террористами «Исламского государства»1 отмечаются в районе города Эс-Сухне.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районах поселений Абу Омар, Аль-Фукани, Мазлюм и Абу Лейль. Ранее сообщалось, что в результате боевых вылетов российской авиации в окрестностях города Аль-Маядин было уничтожено несколько десятков радикалов «Исламского государства». Также при поддержке ВКС РФ Сирийская арабская армия (САА) начала зачистку от сил ИГ двух параллельных трасс, соединяющих административный центр провинции Дейр эз-Зор с городом Аль-Маядин.

Провинция Идлиб

Минувшей ночью ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по позициям радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. По данным Министерства обороны РФ, в результате боевого вылета российских летчиков было уничтожено 12 полевых командиров группировки. Кроме того, был тяжело ранен главарь «Джебхат ан-Нусры»1 Абу Мухаммед аль-Джуляни. Отмечается, что среди ликвидированных террористов был и ближайший помощник аль-Джуляни, начальник службы безопасности «Тахрир аш-Шам» Ахмад аль-Гизаи.

Ранее сообщалось, что на сирийско-турецкой границе сосредоточились силы армии Турции. Военнослужащие находятся в полной боевой готовности, ожидая приказа о начале операции против сторонников «Джебхат ан-Нусры».

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства», оставшиеся на территории провинции Хама, продолжают предпринимать попытки выбить бригады армии САР с освобожденных территорий в районе «Акербатского котла». Местные источники пишут, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ отражает атаки радикальных исламистов, нанося ИГ существенный урон. Очередное нападение ИГИЛ пришлось на позиции правительственных войск в районе поселения Абу Ханая. По данным военного источника в Telegram (@SRNN2011), после неудачной контратаки террористы ИГ заявили, что при столкновении с сирийской армией ими было убито восемь солдат. Официального подтверждения данной информации не поступало.

На севере провинции Хама артиллерия САА продолжает вести обстрел позиций боевиков в районе Аль-Латамины. Об этом сообщает Telegram-канал (@SRNN2011).

Ирак

В окрестностях деревни Аль-Бумуса на северо-востоке провинции Дияла произошло столкновение между бойцами «Хашд аш-Шааби» и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Alsumaria News пишет, что в результате боев было ранено два ополченца. Сообщается, что ИГИЛ также понесло потери, однако точных данных о количестве уничтоженных террористов нет.

На севере Багдада прогремел взрыв, сообщает Iraqi News. По данным информационного агентства, взрывное устройство было заложено рядом с популярным рынком. В результате инцидента погиб один мирный житель столицы Ирака, еще семь гражданских лиц получили ранения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)