Дейр эз-Зор: колонны САА скрываются за стеной дыма при форсировании Евфрата

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Дейр эз-Зор, 4 октября. Правительственные войска продолжаются переброску новых подразделений на восточный берег реки Евфрат.

Военные источники сообщают, что Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку новых районов на левом берегу Евфрата от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Переброска новых подразделений осуществляется при помощи нескольких понтонных мостов, которые были возведены через Евфрат при содействии российских военных.

Линия фронта находится недалеко от переправ, исламисты пытаются обстреливать пополнение САА. Армейцы используют дополнительную защиту при движении, активно применяется задымление протяженных участков. Отмечается, что воздушное прикрытие осуществляют ВКС РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.