Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами
Весь мир
Дейр эз-Зор: колонны САА скрываются за стеной дыма при форсировании Евфрата
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр эз-Зор: колонны САА скрываются за стеной дыма при форсировании Евфрата

    11:56  4 Октября 2017
    386

    Дейр эз-Зор: колонны САА скрываются за стеной дыма при форсировании Евфрата

    Дейр эз-Зор, 4 октября. Правительственные войска продолжаются переброску новых подразделений на восточный берег реки Евфрат.

    Военные источники сообщают, что Сирийская арабская армия при поддержке ВКС РФ продолжает зачистку новых районов на левом берегу Евфрата от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Переброска новых подразделений осуществляется при помощи нескольких понтонных мостов, которые были возведены через Евфрат при содействии российских военных.

    Линия фронта находится недалеко от переправ, исламисты пытаются обстреливать пополнение САА. Армейцы используют дополнительную защиту при движении, активно применяется задымление протяженных участков. Отмечается, что воздушное прикрытие осуществляют ВКС РФ.

    Дейр эз-Зор: колонны САА скрываются за стеной дыма при форсировании Евфрата

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81659

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107128

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29900

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44390

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25744
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        968
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        665
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4579
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5192