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Общество
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Политика
В Совфеде назвали фобией заявление Латвии о «вмешательстве» РФ в дела Каталонии
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    В Совфеде назвали фобией заявление Латвии о «вмешательстве» РФ в дела Каталонии

    12:02  4 Октября 2017  /обновлено: 12:11  04 Октября 2017
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    В Совфеде назвали фобией заявление Латвии о «вмешательстве» РФ в дела Каталонии

    Москва, 4 октября. Сенатор Андрей Климов прокомментировал слова главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, обвинившего Россию в якобы имевшем место вмешательстве в дела Каталонии, назвав все политические процессы внутренним делом Испании.

    Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее обвинил Москву в том, что она якобы вмешалась в каталонский процесс. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, вопрос о референдуме — «это сугубо внутренне дело Испании». Сенатор считает, что происходящее можно связать только с непродуманной политикой Мадрида. 

    «Связывать с Россией... — это свидетельствует о какой-то фобии или еще каком-то недуге», — подчеркнул российский политик.

    Он также добавил, что такая позиция Латвии возможно говорит о намеренном желании ввести в заблуждение мировое сообщество, пишет RT

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #каталония #испания
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