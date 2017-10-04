В Совфеде назвали фобией заявление Латвии о «вмешательстве» РФ в дела Каталонии

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Москва, 4 октября. Сенатор Андрей Климов прокомментировал слова главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, обвинившего Россию в якобы имевшем место вмешательстве в дела Каталонии, назвав все политические процессы внутренним делом Испании.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ранее обвинил Москву в том, что она якобы вмешалась в каталонский процесс. По словам зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Андрея Климова, вопрос о референдуме — «это сугубо внутренне дело Испании». Сенатор считает, что происходящее можно связать только с непродуманной политикой Мадрида.

«Связывать с Россией... — это свидетельствует о какой-то фобии или еще каком-то недуге», — подчеркнул российский политик.

Он также добавил, что такая позиция Латвии возможно говорит о намеренном желании ввести в заблуждение мировое сообщество, пишет RT