Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами
Политика
Сенатор объяснил желание Siemens работать с Россией вопреки жалобам Украины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сенатор объяснил желание Siemens работать с Россией вопреки жалобам Украины

    12:33  4 Октября 2017
    46

    Сенатор о желании Siemens работать в РФ: Берлин настроен очень прагматично

    Немецкий концерн Siemens готов принять участие в дальнейшей модернизации электростанций на территории Российской Федерации. Об этом заявил глава компании в России Дитрих Меллер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Рецепт от Siemens

    «Около 50 процентов станций нуждается в модернизации, и Siemens готов к предложениям», — заявил Меллер в ходе российской энергонедели.

    Согласно прогнозам немецкой компании, в РФ и СНГ производство электрической энергии будет расти на 2 % в год и к 2040 году достигнет 4 триллиона киловатт-часов.

    Сенатор о желании Siemens работать в РФ: Берлин настроен очень прагматично

    Как ранее сообщала Газета.ru, Siemens сообщила, что прекращает поставки и разрывает лицензионные соглашения с российскими компаниями в области оборудования для электростанций.

    Бизнес важнее

    Сенатор Андрей Климов, заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда РФ, в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Россия настроена на партнерские отношения со всеми странами, которые этого желают, включая, разумеется, Германию. Он подчеркнул, что со стороны РФ никогда не было заявлений, что «мы хотели бы с кем-то что-то свернуть».

    «Что касается Германии, то, согласно моим контактам (и политическим, и в бизнес кругах), Берлин настроен очень прагматично. И готов работать там, где это выгодно. Конечно, в этом есть политические мотивы, но они не имеют стратегических основ. Поэтому желание Siemens работать в России — это нормальное явление. Так и должно быть. Будет ли оказано давление на Siemens? Это внутреннее дело Германии. Важно, чтобы соблюдались правила ВТО, чтобы не появлялись искусственные препятствия, особенно в области инвестиционных сделок. Думаю, что в целом движение между Россией и Германией должно идти в русле развития сотрудничества, а не его свертывания. У нас другая история с Соединенными Штатами, но мы с ними не имеем каких-то серьезных взаимосвязанных экономических программ, за исключением в сфере космоса. В свою очередь Германия — наш главный торгово-экономический партнер в Европе. У нас отношения выстраивались многими десятилетиями. Поэтому Siemens в этом вопросе не будет исключением из правил», — заключил Андрей Климов.

    Напомним, ранее власти Украины в очередной раз пожаловались на Россию. На этот раз поводом послужило то, что официальный Киев получил отказ от Siemens от поставок газового компрессорного оборудования на украинскую территорию из-за опасений потерять российский рынок. С таким заявлением 15 сентября выступил руководитель украинского государственного предприятия «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев

    Автор: Илья Муромский
    #россия #сша #климов #германия #siemens
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81658

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107128

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29900

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44390

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25744
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        967
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        662
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4579
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5192