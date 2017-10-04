Сенатор объяснил желание Siemens работать с Россией вопреки жалобам Украины

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Немецкий концерн Siemens готов принять участие в дальнейшей модернизации электростанций на территории Российской Федерации. Об этом заявил глава компании в России Дитрих Меллер. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Рецепт от Siemens

«Около 50 процентов станций нуждается в модернизации, и Siemens готов к предложениям», — заявил Меллер в ходе российской энергонедели.

Согласно прогнозам немецкой компании, в РФ и СНГ производство электрической энергии будет расти на 2 % в год и к 2040 году достигнет 4 триллиона киловатт-часов.

Как ранее сообщала Газета.ru, Siemens сообщила, что прекращает поставки и разрывает лицензионные соглашения с российскими компаниями в области оборудования для электростанций.

Бизнес важнее

Сенатор Андрей Климов, заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда РФ, в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что Россия настроена на партнерские отношения со всеми странами, которые этого желают, включая, разумеется, Германию. Он подчеркнул, что со стороны РФ никогда не было заявлений, что «мы хотели бы с кем-то что-то свернуть».

«Что касается Германии, то, согласно моим контактам (и политическим, и в бизнес кругах), Берлин настроен очень прагматично. И готов работать там, где это выгодно. Конечно, в этом есть политические мотивы, но они не имеют стратегических основ. Поэтому желание Siemens работать в России — это нормальное явление. Так и должно быть. Будет ли оказано давление на Siemens? Это внутреннее дело Германии. Важно, чтобы соблюдались правила ВТО, чтобы не появлялись искусственные препятствия, особенно в области инвестиционных сделок. Думаю, что в целом движение между Россией и Германией должно идти в русле развития сотрудничества, а не его свертывания. У нас другая история с Соединенными Штатами, но мы с ними не имеем каких-то серьезных взаимосвязанных экономических программ, за исключением в сфере космоса. В свою очередь Германия — наш главный торгово-экономический партнер в Европе. У нас отношения выстраивались многими десятилетиями. Поэтому Siemens в этом вопросе не будет исключением из правил», — заключил Андрей Климов.

Напомним, ранее власти Украины в очередной раз пожаловались на Россию. На этот раз поводом послужило то, что официальный Киев получил отказ от Siemens от поставок газового компрессорного оборудования на украинскую территорию из-за опасений потерять российский рынок. С таким заявлением 15 сентября выступил руководитель украинского государственного предприятия «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.