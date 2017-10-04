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Мадуро пообещал, что Венесуэла выполнит долговые обязательства перед РФ
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    Мадуро пообещал, что Венесуэла выполнит долговые обязательства перед РФ

    11:55  4 Октября 2017
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    Мадуро пообещал, что Венесуэла выполнит долговые обязательства перед РФ

    Москва, 4 октября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что у Каракаса нет проблем с выполнением долговых обязательств перед Россией. Об этом лидер страны заявил на международном форуме «Российская энергетическая неделя — 2017», который проходит в Москве.

    По его словам, вопрос о возможной реструктуризации долга обсуждался с главой Минфина Венесуэлы.

    «У нас нет трудностей, мы выполняем наши обязательства перед Россией. И любая реструктуризация наверняка будет результатом договоренностей правительств, здесь нет проблем», — сказал Мадуро.

    Лидер Венесуэлы отметил, что страна также выполнит свои обязательства перед США, пишет газета «Известия».

    Ранее Мадуро заявлял, что гордится санкциями, введенными против него президентом США Дональдом Трампом, который назвал венесуэльского лидера диктатором, сообщает Ura.ru.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #мадуро #венесуэла #долг
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