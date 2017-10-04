ИГ поменяло тактику после поражений в Сирии и Ираке — ФСБ

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Краснодар, 4 октября. Глава Федеральной службы безопасности России и председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) генерал армии Александр Бортников заявил, что международные террористические организации практически полностью потерпели поражение на Ближнем Востоке. Их главари планируют создать новую террористическую организацию в других странах.

«Главари ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) и примкнувших к ней международных террористических организаций (МТО) в качестве глобальной стратегической задачи определили создание новой всемирной террористической сети», — цитирует слова Бортникова агентство РИА Новости.

Бортников также отметил, что ИГ1 несут серьезные потери благодаря слаженным действиям ВКС России в Сирии. По его словам, боевики потеряли контроль над большей частью своих территорий. Их экономическая база на Ближнем Востоке также существенно сократилась. Страх угрозы полного уничтожения вынудил террористов изменить стратегию своих действий.

«Совокупность указанных факторов и осознание угрозы полного уничтожения в зонах прежнего доминирования вынудили главарей международных террористических организаций изменить стратегию дальнейших действий», — подчеркнул председатель НАК.

Бортников подчеркнул, что об этом свидетельствует обширная география последних терактов «Исламского государства»1. Только в 2017 году нападения произошли в ряде европейских стран, в том числе в Великобритании, Испании, Египте, Турции, Швеции.

Действия боевиков стоит воспринимать как вызов всему цивилизованному обществу. ИГ пытается посеять страх в странах, которые оказывают сопротивление терроризму.

В данный момент исламские боевики «расползаются» за пределы Ближнего Востока и концентрируются в нестабильных регионах, чтобы создать новые очаги напряженности и вооруженные конфликты.

Напомним, что в Краснодаре проходит XVI совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных партнеров ФСБ России.

1 Организация запрещена на территории РФ.