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Курды в провинции Дейр эз-Зор захватили шесть населенных пунктов
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    Курды в провинции Дейр эз-Зор захватили шесть населенных пунктов

    11:42  4 Октября 2017
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    Курды в провинции Дейр эз-Зор захватили шесть населенных пунктов

    Дейр эз-Зор, 4 октября. Курдские «Сирийские демократические силы» продолжают захватывать населенные пункты в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

    По данным местных источников курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) из состава проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF) захватили поселения Васия и Кибада, а также четыре близлежащих населенных пункта.

    Отмечается, что во время продвижения курдские ополченцы практически не встречают сопротивления со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), так как их безопасность обеспечивают американские специальные подразделения.

    Курды стремятся установить контроль над рядом нефтяных и газовых месторождений в восточном Дейр эз-Зоре.

    Курды в провинции Дейр эз-Зор захватили шесть населенных пунктов

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #курды #дейр эз-зор
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