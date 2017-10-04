Курды в провинции Дейр эз-Зор захватили шесть населенных пунктов

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Дейр эз-Зор, 4 октября. Курдские «Сирийские демократические силы» продолжают захватывать населенные пункты в восточной части провинции Дейр эз-Зор.

По данным местных источников курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) из состава проамериканских «Сирийских демократических сил» (SDF) захватили поселения Васия и Кибада, а также четыре близлежащих населенных пункта.

Отмечается, что во время продвижения курдские ополченцы практически не встречают сопротивления со стороны боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), так как их безопасность обеспечивают американские специальные подразделения.

Курды стремятся установить контроль над рядом нефтяных и газовых месторождений в восточном Дейр эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.