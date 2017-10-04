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Основатель журнала Playboy сильно мучился перед смертью
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    Основатель журнала Playboy сильно мучился перед смертью

    11:47  4 Октября 2017
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    Основатель журнала Playboy сильно мучился перед смертью

    Лос-Анджелес, 4 октября. Причинами смерти издателя Playboy Хью Хефнера стали сердечный приступ и последовавшая за ним легочная недостаточность. Кроме того, легендарный плейбой страдал от неизлечимой инфекции.

    Заболевание было вызванной кишечной палочкой, сообщает «Утро.ру». У 91-летнего издателя была диагностирована септицемия — заражение крови. Медики заявили, что заболевание Хефнера отличалось высокой устойчивостью к антибиотикам.

    Напомним, что основатель журнала Playboy 28 сентября скончался на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Его склеп находится рядом с местом захоронения легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #хью хефнер #playboy
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