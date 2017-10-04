Основатель журнала Playboy сильно мучился перед смертью

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Лос-Анджелес, 4 октября. Причинами смерти издателя Playboy Хью Хефнера стали сердечный приступ и последовавшая за ним легочная недостаточность. Кроме того, легендарный плейбой страдал от неизлечимой инфекции.

Заболевание было вызванной кишечной палочкой, сообщает «Утро.ру». У 91-летнего издателя была диагностирована септицемия — заражение крови. Медики заявили, что заболевание Хефнера отличалось высокой устойчивостью к антибиотикам.

Напомним, что основатель журнала Playboy 28 сентября скончался на 92-м году жизни в своем доме в Лос-Анджелесе. Его склеп находится рядом с местом захоронения легендарной голливудской актрисы Мэрилин Монро.