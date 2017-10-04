В Сирии ВКС РФ ликвидировали 12 командиров «Джебхат ан-Нусры»: насколько серьезный удар нанесен террористам

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС РФ ликвидировали 12 командиров террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России), и серьезно ранили недавно возглавившего террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джуляни.

«3 октября российской военной разведкой было вскрыто время и место проведения совещания руководства «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) во главе с лидером группировки Абу Мухаммедом аль-Джуляни. Для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35», — рассказал Игорь Конашенков.

По информации, которую озвучило Минобороны, в результате удара российской авиации новоиспеченный «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии.

«Вместе с многочисленной (около 50 человек) охраной, также уничтожены 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ), в том числе ближайший помощник аль-Джуляни начальник службы безопасности группировки Ахмад аль-Гизаи», — отметил в своем заявлении официальный представитель российского военного ведомства.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, что считает это серьезнейший успех российских Вооруженных сил:

«С одной стороны, ВКС РФ продемонстрировали свои высокие технические возможности, когда точным ударом удалось ликвидировать кучное скопление руководителей террористической организации, в данном случае, «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ). Это показывает, что наша военная авиация может наносить удары очень конкретно, очень точно, в заданный квадрат, в заданное время, а не просто стрелять по площадям, когда на кого-нибудь, что-нибудь, может быть, упадет. Есть задача ликвидировать — вот ВКС РФ и ликвидировали».

С другой стороны, по мнению эксперта, уничтожение сразу 12 командиров «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) говорит о хорошей информированности российских Вооруженных сил:

«То есть о работе с разведданными, отслеживании ситуации вдоль линии фронта на территории противника, способности узнавать информацию, кто, где и когда собирается, чтобы оперативно ее использовать. В результате одновременных согласованных действий по двум направлениям: применения точного вооружения и работы с информацией, разведданными, мы видим очень впечатляющий результат, который продемонстрировала российская авиация».

Эксперт отметил, что хотя сейчас террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ), лишившаяся внушительного количество командиров, конечно же, на какое-то время будет дезорганизована, но это ни в коем случае не означает ее окончательное уничтожение:

«Сама логика существования таких структур действует таким образом, что какие-то полевые командиры, какие-то новые лидеры выдвинутся на самый верх руководства организации. Это без сомнения произойдет. Не прямо сейчас, но в течение ближайшего времени. Формально руководящие должности будут снова заняты, формально появятся новые лидеры террористической организации, но с каждым таким ударом качество руководителей будет однозначно падать».

Как объяснил наш собеседник, новые лидеры, приходящие на смену, ротирующие уничтоженных ВКС РФ главарей боевиков не так информированы, не так подготовлены, имеют меньше связей с зарубежными «партнерами»:

«И опыта, и контактов, и авторитета у них будет без сомнения меньше. Выбивание руководящего состава «Джебхат ан-Нусры» (запрещено в РФ) — это серьезный удар по террористической организации, который негативно влияет на моральный и боевой дух рядового состава организации, ухудшает координацию, ухудшает руководство. Говорить о том, что «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ) таким образом прекратит свое существование нельзя, но то, что это серьезный удар по ее дальнейшему существованию — да, конечно».

1 Организация запрещена на территории РФ.