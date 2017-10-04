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Глава ФСБ рассказал, что террористы в Сирии научились изготавливать химоружие
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    Глава ФСБ рассказал, что террористы в Сирии научились изготавливать химоружие

    11:44  4 Октября 2017
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    Глава ФСБ рассказал, что террористы в Сирии научились изготавливать химоружие

    Краснодар, 4 октября. В ходе своей вступительной речи на совещании руководителей спецслужб и органов безопасности иностранных партнеров России, глава ФСБ Александр Бортников объявил, что некоторые из воевавших на стороне террористов в Сирии и Ираке боевиков освоили изготовление химического оружия. По словам Бортникова, террористы научились делать химическое оружие кустарным путем.

    «Отдельно хотел бы отметить, что некоторые из воевавших в Сирии и Ираке террористов приобрели навыки кустарного производства и применения компонентов химического оружия», — сообщил собравшимся Бортников.

    По его словам, такой вывод был сделан по материалам расследуемых в России уголовных дел, фигурантами которых становились пособники различных террористических группировок.

    Глава ФСБ рассказал, что террористы в Сирии научились изготавливать химоружие

    Автор: Валентин Меликов
    #бортников
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