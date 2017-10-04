Заявление Путина о «негражданах» стало предупреждением для Латвии — правозащитник

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Москва, 4 октября. В ходе церемонии вручении верительных грамот президент Владимир Путин в беседе с послом Латвии Индулисом Берзиньшем отметил, что Россия не забывает о том, в каком сложном положении находятся наши соотечественники в этой стране. Президент выразил надежду, что новый посол готов будет работать в этом направлении совместно с Россией.

По мнению правозащитника, борца за права «неграждан» в Прибалтике Дмитрия Линтера, это заявление президента Путина является сигналом, направленным властям Латвии.

«Я предполагаю, что за этим заявлением стоит несколько моментов. Один из важнейших – это проблема с негражданами. Фактически уже больше 20 лет наши соотечественники [в Латвии] лишены прав», — напоминает правозащитник.

Самым важным моментом, как отметил Линтер в беседе с «Русской весной», является то, как отреагируют на заявление Путина российские органы власти — и в первую очередь министерство иностранных дел. Правозащитник, неоднократно сталкивавшийся с противодействием властей прибалтийских государств, надеется, что российские ведомства решатся на «жесткие шаги» по защите русскоговорящих жителей Латвии.

Линтер отметил, что созданная в России программа переселения для соотечественников из Прибалтики работает, по его мнению, плохо — «она не привлекательна».

«Препятствия, которые ставят нашим соотечественникам бюрократы и различные органы управления, они просто не решаемы», — заявил Линтер, выразив надежду, что после заявления Путина начнется активная работа и в этом направлении.

Напомним, в 1992 году, после распада СССР, значительная часть граждан прибалтийских государств получили промежуточный статус гражданства — они являются «негражданами», которые должны доказать свое право на натурализацию, сдав ряд экзаменов — если только у них нет «противопоказаний», которыми, например, являются коммунистические убеждения. Как Россия, так и европейские страны и организации, в частности ОБСЕ и ПАСЕ, неоднократно указывали Риге и Таллину на дикость и противоестественность подобного законодательства, однако политические силы в Прибалтике активно лоббируют сохранение и ужесточение «натурализационного» законодательства.