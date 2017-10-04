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Мы обо всем узнаем: В Совфеде прокомментировали указ Порошенко о секретной военной помощи
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    Мы обо всем узнаем: В Совфеде прокомментировали указ Порошенко о секретной военной помощи

    14:00  4 Октября 2017
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    Шило в мешке не утаишь: В Совфеде прокомментировали тайную иностранную военную помощь Украине

    Украина может получить тайную военную помощь от других стран, возможно, в виде поставок вооружения. Президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие решения СНБО «О военно-техническом сотрудничестве Украины с отдельными государствами», сообщает его пресс-служба. Потенциальные партнеры Украины, с которыми сторона планирует взаимодействовать в целях реализации положений документа, и прочие подробности не раскрываются, поскольку решение засекречено. Известно только, что курировать исполнение решения будет секретарь СНБО Александр Турчинов.

    Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в комментарии Федеральному агентству новостей отметил, что нельзя исключать факта, что Украина могла договориться с одной из стран о поставках оружия, в том числе и летального.

    «Возможно, стороны и заключили определенные соглашения, но даже если какие-то поставки и будут, шило в мешке нем утаишь. Содержание подобного рода документа рано или поздно будет озвучено. Позже мы об этом узнаем».

    Шило в мешке не утаишь: В Совфеде прокомментировали тайную иностранную военную помощь Украине

    Парламентарий отметил, что если о фактах поставки смертельного оружия станет известно, общество отреагирует максимально жестко.

    Доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России Кирилл Коктыш считает, что подписание подобного рода решения — это не PR-ход и не попытка задекларировать какое-либо намерение. Он напомнил, что если Украине необходимо донести до мировой общественности какую-либо информацию, Киев делает соответствующее заявление максимально громко и убежденно.

    «Если подписывается такой документ, значит, существуют определенные договоренности, возможно, о поставке оружия, в том числе и летального. Реальная возможность поставлять летальное оружие есть у США. Возможно, Соединенные Штаты и Украина будут сотрудничать по данному вопросу», — предположил Кирилл Коктыш.

    Шило в мешке не утаишь: В Совфеде прокомментировали тайную иностранную военную помощь Украине

    Экс-премьер Украины Николай Азаров в свою очередь напомнил, что поставки летального оружия на Украину уже давно осуществляются за счет запасов, которые располагались на складах Восточно-Европейских стран еще во времена Советского союза.

    «Даже если одна из стран примет решение поставлять это оружие, то вряд ли они будут это афишировать. Потенциального поставщика волнует не сам факт поставки, а дальнейшее использование этого вооружения. Для американцев важно, чтобы новейшие разработки не попали в руки противоположной стороны конфликта. А это вполне вероятно в условиях коррупции и бардака, хаоса, который сегодня имеет место на Украине. Американцы боятся, вдруг их вооружение перепродадут их противникам», — заключает Азаров. 

    Газета.ru сообщает, что Россия может прекратить переговоры с США по Украине.

    Автор: Михаил Блинов
    #сша #украина #политика
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