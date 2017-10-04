Мадуро о Путине: Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер

В Избранное

Москва, 4 октября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил жизнь за то, что в мире существует президент РФ Владимир Путин.

«Спасибо жизни, что в мире есть такой лидер, лидер стран с быстро развивающейся экономикой — это Владимир Путин», — заявил политик в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе в Москве.

Ранее Мадуро отметил, что планирует обсудить с Путиным сотрудничество в военно-технической области. Он также выразил уверенность, что Венесуэле обеспечат поддержку для увеличения обороноспособности и суверенитета страны.

По словам Мадуро, сотрудничество с Россией сделало вооруженные силы Каракаса «сильнее в три раза за последние 15 лет», передает «Газета.Ru».

Напомним, что президенты России и Венесуэлы встретились в Москве 4 октября. В ходе переговоров Путин и Мадуро намерены поднять вопросы сотрудничества между странами, а также актуальные темы международной и региональной политики.