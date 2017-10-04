«Аэрофлот» приостановил финансирование «ВИМ-Авиа»

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Москва, 4 октября. Российский перевозчик «Аэрофлот» приостанавливает любое финансирование перевозок «ВИМ-Авиа», сообщил источник в компании.

Финансирование «ВИМ- Авиа» компаний «Аэрофлот» приостановлено на фоне отказа главы Росавиации в подписании и сверке платежей, заявил источник из крупнейшего российского авиаперевозчика. Ранее представитель правительства Аркадий Дворкович утвердил директиву, согласно которой «Аэрофлот» будет использовать собственные средства для поддержки «ВИМ-Авиа» с дальнейшей компенсацией в счет расчетов компании с отраслью.

По словам вице-премьера, речь идет о 1,8 млрд рублей, пишет ТАСС. Как ранее сообщала Газета.Ru, российское транспортное ведомство намерено усилить санкции за задержки или отмену авиарейсов для перевозчиков.