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«Аэрофлот» приостановил финансирование «ВИМ-Авиа»
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    «Аэрофлот» приостановил финансирование «ВИМ-Авиа»

    11:54  4 Октября 2017
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    «Аэрофлот» приостановил финансирование «ВИМ-Авиа»

    Москва, 4 октября. Российский перевозчик «Аэрофлот» приостанавливает любое финансирование перевозок «ВИМ-Авиа», сообщил источник в компании.

    Финансирование «ВИМ- Авиа» компаний «Аэрофлот» приостановлено на фоне отказа главы Росавиации в подписании и сверке платежей, заявил источник из крупнейшего российского авиаперевозчика. Ранее представитель правительства Аркадий Дворкович утвердил директиву, согласно которой «Аэрофлот» будет использовать собственные средства для поддержки «ВИМ-Авиа» с дальнейшей компенсацией в счет расчетов компании с отраслью.

    По словам вице-премьера, речь идет о 1,8 млрд рублей, пишет ТАСС. Как ранее сообщала Газета.Ru, российское транспортное ведомство намерено усилить санкции за задержки или отмену авиарейсов для перевозчиков. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #аэрофлот #вим-авиа
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