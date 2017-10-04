При ударе ВКС РФ лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» получил тяжелые ранения

В Избранное

Москва, 4 октября. В военном ведомстве России сообщили, что после авианалета ВКС РФ главарь группировки «Джебхат ан-Нусра»1 находится в критическом состоянии.

Представители министерства обороны РФ сообщили, что создатель и лидер террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани получил множественные осколочные ранения, а также лишился руки в результате ракетно-бомбового удара ВКС РФ.

Удар был нанесен самолетами Су-35 и Су-34 в Сирийской арабской республике накануне, 3 октября. Во время воздушного рейда уничтожено не менее 12 полевых командиров террористической организации, а также более 60 рядовых боевиков.

#СИРИЯ В ходе спецоперации Минобороны РФ ликвидировано командование террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра» https://t.co/6cx9CCPQdr pic.twitter.com/RnBZtSlEDT — Минобороны России (@mod_russia) October 4, 2017

1 Организация запрещена на территории РФ.