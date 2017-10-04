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Весь мир
При ударе ВКС РФ лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» получил тяжелые ранения
Весь мир
При ударе ВКС РФ лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» получил тяжелые ранения
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    При ударе ВКС РФ лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» получил тяжелые ранения

    11:25  4 Октября 2017
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    При ударе ВКС РФ лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» получил тяжелые ранения

    Москва, 4 октября. В военном ведомстве России сообщили, что после авианалета ВКС РФ главарь группировки «Джебхат ан-Нусра»1 находится в критическом состоянии.

    Представители министерства обороны РФ сообщили, что создатель и лидер террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Мухаммед аль-Джулани получил множественные осколочные ранения, а также лишился руки в результате ракетно-бомбового удара ВКС РФ.

    Удар был нанесен самолетами Су-35 и Су-34 в Сирийской арабской республике накануне, 3 октября. Во время воздушного рейда уничтожено не менее 12 полевых командиров террористической организации, а также более 60 рядовых боевиков.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #вкс рф #джебхат ан-нусра #лидер
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