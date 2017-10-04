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Познер призвал организаторов ТЭФИ сменить название и приз
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    Познер призвал организаторов ТЭФИ сменить название и приз

    11:51  4 Октября 2017
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    Познер призвал организаторов ТЭФИ сменить название и приз

    Москва, 4 октября. Телеведущий и журналист Владимир Познер обратился к Комитету индустриальных телевизионных премий, который вручает премию ТЭФИ, с просьбой перестать использовать для награды это название и отказаться от вручения статуэтки «Орфей», выполненной Эрнстом Неизвестным, поскольку нынешний порядок проведения ТЭФИ «не имеет ничего общего с демократическим выбором».

    Так, на официальном сайте Познера было размещено открытое письмо. В нем говорится, что в 1994 году Познер возглавил Академию российского телевидения, созданную энтузиастами, и попросил выдающегося скульптора Неизвестного создать приз для победителей конкурса ТЭФИ. Как отметил журналист, Эрнст Неизвестный ответил согласием, но взамен потребовал гарантию, что выбор победителей и финалистов будет демократичным. Кроме того, Познер пообещал скульптору, что сделает все, чтобы статуэтка Орфея больше не вручалась, если демократия выбора получателей статуэтки не будет соблюдаться.

    «Уважаемые члены Индустриального комитета (организация, проводящая ТЭФИ с 2013 года — ред.), в память об Эрнсте Неизвестном откажитесь от статуэтки Орфея и придумайте собственный приз. Откажитесь и от названия «ТЭФИ», — написал телеведущий, сообщает агентство «Ридус».

    Ранее представители Первого канала прокомментировали отсутствие в эфире программы Владимира Познера. 

    Автор: Тимур Румянцев
    #познер #тэфи
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