Суд Греции разрешил выдать США россиянина Винника

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Афины, 4 октября. Задержанный в Греции по запросу американской стороны гражданин России Александр Винник будет экстрадирован в США по решению суда города Салоники. Соответствующую информацию приводит агентство Associated Press.

Афинское информационное агентство сообщает, что суд на слушании в среду также принял решение о передаче американской стороне изъятых у Винника при задержании мобильных телефонов, планшета и портативного компьютера.

Отмечается, что защита россиянина намерена обжаловать это судебное решение.

BREAKING: Greek court rules to extradite Russian bitcoin fraud suspect Alexander Vinnik to the United States. — The Associated Press (@AP) October 4, 2017

Отметим, что американская сторона обвиняет Александра Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов.

20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом арестованного в Греции россиянина.