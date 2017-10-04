Суд Греции разрешил выдать США россиянина Винника
Афины, 4 октября. Задержанный в Греции по запросу американской стороны гражданин России Александр Винник будет экстрадирован в США по решению суда города Салоники. Соответствующую информацию приводит агентство Associated Press.
Афинское информационное агентство сообщает, что суд на слушании в среду также принял решение о передаче американской стороне изъятых у Винника при задержании мобильных телефонов, планшета и портативного компьютера.
Отмечается, что защита россиянина намерена обжаловать это судебное решение.
BREAKING: Greek court rules to extradite Russian bitcoin fraud suspect Alexander Vinnik to the United States.— The Associated Press (@AP) October 4, 2017
Отметим, что американская сторона обвиняет Александра Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов.
20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом арестованного в Греции россиянина.