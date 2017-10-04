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Суд Греции разрешил выдать США россиянина Винника
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    Суд Греции разрешил выдать США россиянина Винника

    11:21  4 Октября 2017
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    Суд Греции разрешил выдать США россиянина Винника

    Афины, 4 октября. Задержанный в Греции по запросу американской стороны гражданин России Александр Винник будет экстрадирован в США по решению суда города Салоники. Соответствующую информацию приводит агентство Associated Press.

    Афинское информационное агентство сообщает, что суд на слушании в среду также принял решение о передаче американской стороне изъятых у Винника при задержании мобильных телефонов, планшета и портативного компьютера. 

    Отмечается, что защита россиянина намерена обжаловать это судебное решение.

    Отметим, что американская сторона обвиняет Александра Винника в использовании организованной им криптовалютной биржи BTC-e для отмывания 4 млрд долларов. 

    20 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за делом арестованного в Греции россиянина.

    Автор: Тимур Румянцев
    #суд #греция #винник
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