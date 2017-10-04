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ВКС РФ перебросят партию Су-35С в истребительный авиаполк в Карелии
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    ВКС РФ перебросят партию Су-35С в истребительный авиаполк в Карелии

    11:07  4 Октября 2017
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    ВКС РФ перебросят партию Су-35С в истребительный авиаполк в Карелии

    Петрозаводск, 4 октября. Два новейших самолета ВКС РФ Су-35С пополнят боевой состав авиационного полка Западного военного округа.

    Представитель авиадивизии ЗВО полковник Роман Костенюк сообщил, что в данный момент летный состав и техперсонал подразделения прибыл на завод в Комсомольске-на-Амуре для проверки всех систем истребителей, силовой установки и подготовке машин к перелету. Новейшие самолеты будут переброшены на аэродром «Бесовец», учебно-тренировочные полеты начнутся в ближайшее время.

    Отмечается, что Су-35С является глубоко модернизированным сверхманевренным многофункциональным истребителем, относящимся к поколению «4++». Самолет оснащен передовым оборудованием, включающим радиолокационные системы, а также двигатель, позволяющий развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

    ВКС РФ перебросят партию Су-35С в истребительный авиаполк в Карелии

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #карелия #истребитель #су-35с
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