ВКС РФ перебросят партию Су-35С в истребительный авиаполк в Карелии

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Петрозаводск, 4 октября. Два новейших самолета ВКС РФ Су-35С пополнят боевой состав авиационного полка Западного военного округа.

Представитель авиадивизии ЗВО полковник Роман Костенюк сообщил, что в данный момент летный состав и техперсонал подразделения прибыл на завод в Комсомольске-на-Амуре для проверки всех систем истребителей, силовой установки и подготовке машин к перелету. Новейшие самолеты будут переброшены на аэродром «Бесовец», учебно-тренировочные полеты начнутся в ближайшее время.

Отмечается, что Су-35С является глубоко модернизированным сверхманевренным многофункциональным истребителем, относящимся к поколению «4++». Самолет оснащен передовым оборудованием, включающим радиолокационные системы, а также двигатель, позволяющий развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.