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Украина
«Распил бананов»: украинцев неприятно удивила «новая система питания» в ВСУ
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    «Распил бананов»: украинцев неприятно удивила «новая система питания» в ВСУ

    12:21  4 Октября 2017
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    Советник Порошенко показал как "должны" питаться бойцы ВСУ

    Львов, 4 октября. Советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице Facebook с гордостью продемонстрировал «новую систему питания», на которую в ближайшее время будут переходить все столовые ВСУ. По словам Бирюкова, он специально приехал в работающую по новой системе столовую в Львове, чтобы посмотреть, как питаются солдаты, и не нашел, к чему придраться.

    «Это уже не эксперимент. Это уже не «новое». Это уже регулярная армейская столовая на новой системе питания, — с гордостью объявил Бирюков. — Забудьте слово «эксперимент». Это просто так, как ДОЛЖНО БЫТЬ».

    Советник Порошенко показал как "должны" питаться бойцы ВСУ

    Впрочем, советник президента оговорился — пока что на новую систему переведены лишь 14 столовых «из многих сотен», где питаются украинские солдаты. «Мы перейдем реку вброд и медленно», — описал ввод новой системы питания ВСУ Бирюков.

    У читателей, правда, фотографии и приведенное меню вызвали недоуменные вопросы: а как молодому солдату наесться при таком скромном рационе? На фотографиях армейский ужин «по новой системе» состоит из тарелки макарон с одной сарделькой, небольшого количества винегрета, скромного кусочка вафли, двух кусочков белого хлеба (на которых почему-то лежат кусочки лимона) и банана — но почему-то только половинки. Все это подается на металлических тарелках — видимо, так тоже «ДОЛЖНО БЫТЬ».

    Советник Порошенко показал как "должны" питаться бойцы ВСУ

    «А целый банан пожлобились дать солдатикам, кругом зрада, — прокомментировали «роскошный» ужин в ВСУ читатели Бирюкова. — Одна сарделька , для мужика с ростом 180 см и весом около 85 кг?».

    Почему в порцию входит только половина банана? Читатели предложили объяснение — имел место «распил банана». А солдатам, видимо, досталась «отпиленная» часть.

    «Распил бананов»: украинцев неприятно удивила «новая система питания» в ВСУ

    В приведенном украинским чиновником полном списке блюд, которые солдаты во Львове получают на ужин, значатся также целых 130 грамм «тушки минтая с овощами», и 200 грамм вареной гречки.

    Советник Порошенко показал как "должны" питаться бойцы ВСУ

    Комментарии — от недоуменных до ехидных — совершенно не смутили политика. «Я вот столько за раз съем и наемся до предела», — объявил Бирюков.

    «Зато шторы в столовой с ламбрекенами», — подытожили читатели печальную картину «новой системы питания» ВСУ.

    Автор: Валентин Меликов
    #бирюков
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