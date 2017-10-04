«Распил бананов»: украинцев неприятно удивила «новая система питания» в ВСУ

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Львов, 4 октября. Советник президента Украины Юрий Бирюков на своей странице Facebook с гордостью продемонстрировал «новую систему питания», на которую в ближайшее время будут переходить все столовые ВСУ. По словам Бирюкова, он специально приехал в работающую по новой системе столовую в Львове, чтобы посмотреть, как питаются солдаты, и не нашел, к чему придраться.

«Это уже не эксперимент. Это уже не «новое». Это уже регулярная армейская столовая на новой системе питания, — с гордостью объявил Бирюков. — Забудьте слово «эксперимент». Это просто так, как ДОЛЖНО БЫТЬ».

Впрочем, советник президента оговорился — пока что на новую систему переведены лишь 14 столовых «из многих сотен», где питаются украинские солдаты. «Мы перейдем реку вброд и медленно», — описал ввод новой системы питания ВСУ Бирюков.

У читателей, правда, фотографии и приведенное меню вызвали недоуменные вопросы: а как молодому солдату наесться при таком скромном рационе? На фотографиях армейский ужин «по новой системе» состоит из тарелки макарон с одной сарделькой, небольшого количества винегрета, скромного кусочка вафли, двух кусочков белого хлеба (на которых почему-то лежат кусочки лимона) и банана — но почему-то только половинки. Все это подается на металлических тарелках — видимо, так тоже «ДОЛЖНО БЫТЬ».

«А целый банан пожлобились дать солдатикам, кругом зрада, — прокомментировали «роскошный» ужин в ВСУ читатели Бирюкова. — Одна сарделька , для мужика с ростом 180 см и весом около 85 кг?».

Почему в порцию входит только половина банана? Читатели предложили объяснение — имел место «распил банана». А солдатам, видимо, досталась «отпиленная» часть.

В приведенном украинским чиновником полном списке блюд, которые солдаты во Львове получают на ужин, значатся также целых 130 грамм «тушки минтая с овощами», и 200 грамм вареной гречки.

Комментарии — от недоуменных до ехидных — совершенно не смутили политика. «Я вот столько за раз съем и наемся до предела», — объявил Бирюков.