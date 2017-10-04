Трамп читает по бумажке: Мадуро обвинил главу США в невежестве

В Избранное

Москва, 4 октября. Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп даже не знает, где находятся Венесуэла и Пуэрто-Рико.

«Трамп читает по бумажке. Трамп даже не знает, где находится Венесуэла, он просто этого не знает. Он не знает, где находится Пуэрто-Рико, он не знал этого», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

Президент Венесуэлы также заявил, что генерала Симона Боливара Трамп вполне может принять за рок-певца, поскольку не знает, кто это.

По словам Мадуро, американский лидер только повторяет то, что пишет ему Пентагон.

Ранее сообщалось, что Путин и Мадуро встретятся в Москве в среду, 4 октября. В рамках своего визита в российскую столицу Мадуро примет участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Кроме того, президенты России и Венесуэлы обсудят двусторонние отношения между странами.