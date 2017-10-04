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Трамп читает по бумажке: Мадуро обвинил главу США в невежестве
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    Трамп читает по бумажке: Мадуро обвинил главу США в невежестве

    11:19  4 Октября 2017
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    Трамп читает по бумажке: Мадуро обвинил главу США в невежестве

    Москва, 4 октября. Глава Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что президент США Дональд Трамп даже не знает, где находятся Венесуэла и Пуэрто-Рико.

    «Трамп читает по бумажке. Трамп даже не знает, где находится Венесуэла, он просто этого не знает. Он не знает, где находится Пуэрто-Рико, он не знал этого», — цитирует его слова агентство РИА Новости.

    Президент Венесуэлы также заявил, что генерала Симона Боливара Трамп вполне может принять за рок-певца, поскольку не знает, кто это.

    По словам Мадуро, американский лидер только повторяет то, что пишет ему Пентагон.

    Трамп читает по бумажке: Мадуро обвинил главу США в невежестве

    Ранее сообщалось, что Путин и Мадуро встретятся в Москве в среду, 4 октября. В рамках своего визита в российскую столицу Мадуро примет участие в Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя». Кроме того, президенты России и Венесуэлы обсудят двусторонние отношения между странами.

    Автор: Дима Оленин
    #трамп #мадуро
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