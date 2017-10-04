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ВКС РФ и ВВС Сербии приступили к совместным тренировкам в Липецке
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    ВКС РФ и ВВС Сербии приступили к совместным тренировкам в Липецке

    10:54  4 Октября 2017
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    ВКС РФ и ВВС Сербии приступили к совместным тренировкам в Липецке

    Липецк, 4 октября. На аэродроме Липецк началась совместная предполетная подготовка ВКС РФ и ВВС Сербии в рамках совместных учений «БАРС-2017».

    Руководство Липецкого авиацентра ВКС РФ сообщает, что российский и сербский летные составы уже изучили регион проведения будущих летно-тактических учений, а также мишенную обстановку на авиационном полигоне Погоново под Воронежем. Летчики провели тренировки на авиатехнике, отработали вопросы взаимодействия между экипажами и с группой руководства учениями.

    На совместных учениях пилоты отработают такие задания, как перехват воздушной цели, ближний маневренный бой, поражение наземных целей, тушение пожаров, поиск и эвакуация потерпевших крушение экипажей, десантирование спецназа. Задачи будут выполняться в дневное и ночное время суток. В учениях задействуют истребители МиГ-29 и вертолеты Ми-8.

    ВКС РФ и ВВС Сербии приступили к совместным тренировкам в Липецке

    Автор: Алексей Громов
    #вкс рф #учения #миг-29 #ввс сербии
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