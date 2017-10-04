Рядовых граждан КНДР оставили без бензина

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Пхеньян, 4 октября. С конца сентября в Северной Корее коммерческим заправкам запретили продавать бензин всем, кроме высокопоставленных чиновников.

По информации японской газеты Asahi, ограничения помогут создать в КНДР мощные запасы горючего, что актуально ввиду введенного Совбезом ООН запрета на ввоз нефти на полуостров.

Напомним, за последние месяцы Пхеньян провел серию ядерных испытаний, нарушив тем самым международные запреты и вызвав резкую критику лидеров западных стран и США.

Отмечается также, что власти Северной Кореи всегда стремились поддерживать стратегический запас топлива в один миллион тонн на случай внезапной войны. Теперь этот резерв будет как минимум удвоен.

Отношения Пхеньяна и Вашингтона серьезно обострились после того, как к берегам Южной Кореи прибыло авианосное соединение США, в ответ на что лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности применить ядерное оружие в случае агрессии США.