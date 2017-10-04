Учения Дальней авиации ВКС РФ пройдут от Калуги до Камчатки — Минобороны РФ

В Избранное

Москва, 4 октября. В Минобороны России сообщили о начале учений соединений Дальней авиации ВКС РФ на Дальнем Востоке, в которых принимают участие более 20 самолетов, используются аэродромы и полигоны от Калуги до Камчатки.

Летно-тактические учения Дальней авиации ВКС РФ стартовали на полигонах от Калуги до Камчатки в «рамках контрольных проверок в ВС РФ за 2017», говорится в в сообщении российского военного ведомства. В маневрах задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78.

Руководит учениями командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш. Ведомство отмечает, что летчики отработают навыки перебазирования на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе. Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Джозефом Данфордом ситуацию в ближневосточном регионе.