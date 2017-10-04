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Учения Дальней авиации ВКС РФ пройдут от Калуги до Камчатки — Минобороны РФ
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    Учения Дальней авиации ВКС РФ пройдут от Калуги до Камчатки — Минобороны РФ

    11:04  4 Октября 2017
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    Учения Дальней авиации ВКС РФ пройдут от Калуги до Камчатки — Минобороны РФ

    Москва, 4 октября. В Минобороны России сообщили о начале учений соединений Дальней авиации ВКС РФ на Дальнем Востоке, в которых принимают участие более 20 самолетов, используются аэродромы и полигоны от Калуги до Камчатки. 

    Летно-тактические учения Дальней авиации ВКС РФ стартовали на полигонах от Калуги до Камчатки в «рамках контрольных проверок в ВС РФ за 2017», говорится в в сообщении российского военного ведомства. В маневрах задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3 и самолеты-заправщики Ил-78.

    Руководит учениями командующий Дальней авиацией Сергей Кобылаш. Ведомство отмечает, что летчики отработают навыки перебазирования на оперативные аэродромы, дозаправку в воздухе. Ранее сообщалось, что замглавы Минобороны Валерий Герасимов обсудил с американским коллегой Джозефом Данфордом ситуацию в ближневосточном регионе.

    Автор: Ирина Селезнева
    #минобороны #вкс рф
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