Минобороны опубликовало видео удара ВКС РФ по позициям «Джебхат ан-Нусры»
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Москва, 4 октября. Российские ВКС в ходе спецоперации ликвидировали 12 командиров группировки «Джебхат ан-Нусра»1.
Как рассказал официальный представитель Миноборны РФ Игорь Конашенков, главарь боевиков Абу Мухаммед аль-Джуляни лишился руки и находится в критическом состоянии. Также уничтожены 50 человек охраны террористов.
На сайте ведомства опубликовано видео удара ВКС РФ по позициям террористов.
1 Организация запрещена на территории РФ.