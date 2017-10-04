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Весь мир
При ударе ВКС РФ лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» получил тяжелые ранения
Новости Сирии
Минобороны опубликовало видео удара ВКС РФ по позициям «Джебхат ан-Нусры»
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    Минобороны опубликовало видео удара ВКС РФ по позициям «Джебхат ан-Нусры»

    10:53  4 Октября 2017
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    Минобороны опубликовало видео удара ВКС РФ по позициям «Джебхат ан-Нусры»

    Москва, 4 октября. Российские ВКС в ходе спецоперации ликвидировали 12 командиров группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

    Как рассказал официальный представитель Миноборны РФ Игорь Конашенков, главарь боевиков Абу Мухаммед аль-Джуляни лишился руки и находится в критическом состоянии. Также уничтожены 50 человек охраны террористов.

    На сайте ведомства опубликовано видео удара ВКС РФ по позициям террористов.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сирия #авиаудар
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