Минобороны опубликовало видео удара ВКС РФ по позициям «Джебхат ан-Нусры»

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Москва, 4 октября. Российские ВКС в ходе спецоперации ликвидировали 12 командиров группировки «Джебхат ан-Нусра»1.

Как рассказал официальный представитель Миноборны РФ Игорь Конашенков, главарь боевиков Абу Мухаммед аль-Джуляни лишился руки и находится в критическом состоянии. Также уничтожены 50 человек охраны террористов.

На сайте ведомства опубликовано видео удара ВКС РФ по позициям террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.