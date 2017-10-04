Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Казахстане

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Алма-Ата, 4 октября. В Казахстане начато расследование по факту крушения самолета Ан-28, которое произошло в Алматинской области республики. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта».

Специальная комиссия Министерства по инвестициям и развитию Казахстана приступила к выяснению причин крушения воздушного судна, сообщает ТАСС. Члены комиссии во главе с вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана Романом Скляром вылетели на место авиапроисшествия.

Причины авиакатастрофы будут выяснены в ближайшее время.