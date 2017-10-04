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Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Казахстане
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    Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Казахстане

    10:44  4 Октября 2017
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    Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Казахстане

    Алма-Ата, 4 октября. В Казахстане начато расследование по факту крушения самолета Ан-28, которое произошло в Алматинской области республики. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта».

    Специальная комиссия Министерства по инвестициям и развитию Казахстана приступила к выяснению причин крушения воздушного судна, сообщает ТАСС. Члены комиссии во главе с вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана Романом Скляром вылетели на место авиапроисшествия.

    Причины авиакатастрофы будут выяснены в ближайшее время. 

    Автор: Алексей Громов
    #казахстан #крушение #ан-28
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