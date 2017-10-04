Кейт Уинслет появится в продолжении «Аватара» Джеймса Кэмерона

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Лос-Анджелес, 4 октября. Известная британская актриса Кейт Уинслет сыграет одну из ведущих ролей во второй части «Аватара» Джеймса Кэмерона. Известно, что лауреатке премии «Оскар» достанется персонаж по имени Ронал.

Напомним, что Уинслет и Кэмерон уже сотрудничали при работе над фильмом-катастрофой «Титаник».

«Кейт и я искали что-нибудь, что могли бы сделать вместе, 20 лет, со времени нашего сотрудничества в «Титанике», который был одним из самых стоящих фильмов в моей карьере», — цитирует слова режиссера «Газета.Ru».

Отметим, что всего планируется снять четыре фильма по вселенной «Аватара». Первый сиквел выйдет в 2020 году. Третья часть «Аватара» выйдет в декабре 2021 года, четвертая и пятая появятся на экранах в 2024 и 2025 соответственно.

Напомним, что франшиза «Аватар» Джеймса Кэмерона является самым дорогостоящим проектом в истории кино.