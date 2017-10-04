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В уральской столовой на школьников рухнул потолок
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    В уральской столовой на школьников рухнул потолок

    10:47  4 Октября 2017
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    В уральской столовой на школьников рухнул потолок

    Екатеринбург, 4 октября. Правоохранительные органы Свердловской области начали проверку по факту обрушения потолка в школьной столовой поселка Горный Щит, инцидент произошел 3 октября во время обеда, информации о пострадавших нет. 

    Прокуратура Чкаловского района проверяет инцидент, произошедший накануне в 142-й школе посёлка Горный Щит. По словам сотрудников регионального ведомства, необходимо проверить, когда проводился капитальный ремонт и были ли соблюдены сроки. Правоохранительные органы выяснят, кто несет ответственность за состояние помещений образовательного учреждения. Прокуратура также оценит правомерность приемки школы перед началом года, пишет Ura.ru

    Автор: Ирина Селезнева
    #урал #школа
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