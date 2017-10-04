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Семенченко пообещал сместить «пособника оккупантов» Порошенко, чтобы защитить Украину
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    Семенченко пообещал сместить «пособника оккупантов» Порошенко, чтобы защитить Украину

    10:58  4 Октября 2017
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    Семенченко пообещал сместить "пособника оккупантов" Порошенко, чтобы защитить Украину

    Киев, 4 октября. Депутат Верховной рады Семен Семенченко объявил действующую украинскую власть «пособниками оккупантов», которые были специально засланы для развала Украины. По словам экс-комбата добровольческого батальона «Донбасс», он готов «защитить Украину» от Порошенко с использованием любых необходимых мер.

    «Я считаю, что все это — пособники оккупантов — и Тымчук, и Тука, и Порошенко, — заявил Семенченко в эфире украинского интернет-канала. — Они занимаются грабежом населения и сдачей государства Путину».

    По словам экс-комбата, он выступает вместе с «активной частью» людей, которые считают, что защищать Украину — их конституционный долг, который может быть выполнен любыми, в том числе противозаконными способами: «Потому что в таком случае это не является преступлением, а является вынужденной необходимостью».

    Семенченко пообещал сместить "пособника оккупантов" Порошенко, чтобы защитить Украину

    Депутат выразил надежду, что силового варианта «отстранения» Порошенко от власти удастся избежать — для этого необходимо, чтобы намеченный на 17 октября митинг испугал «хотя бы часть» депутатов и они приняли бы закон об антикоррупционном суде и закон о выборах на Украине.

    Отметим, что 17 октября было намечено в качестве даты проведения «большого митинга» также Михаилом Саакашвили, который, несмотря на лишение гражданства, смог прорваться на Украину и, судя по всему, ничего не опасаясь, живет в Киеве.

    Семенченко пообещал сместить "пособника оккупантов" Порошенко, чтобы защитить Украину

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко #семенченко
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