Военные врачи РФ в новом госпитале Алеппо принимают свыше ста пациентов в день

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Алеппо, 4 октября. В новый госпиталь крупнейшего города Сирии чаще всего пациенты обращаются с огнестрельными и осколочными ранениями.

Начальник отдельного медицинского отряда министерства обороны РФ Дмитрий Асессоров сообщил, что военные врачи развернули в Алеппо новый госпиталь, который сейчас принимает более ста пациентов в день. Чаще всего пациенты жалуются на последствия осколочных и огнестрельных ранений.

В новом госпитале установлен мобильный рентген-кабинет, медики привезли с собой порядка семи тонн лекарственных препаратов, так как из-за западных санкций в Сирийской арабской республике не хватает медикаментов. Персонал госпиталя представлен такими специалистами, как анестезиолог, нейрохирург, терапевт, невропатолог, лор и окулист. Работают несколько полноценных бригад медиков.