Сирия сегодня: ВКС РФ ликвидировали командиров «ан-Нусры», госпиталь в Алеппо принимает больных

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Сирия, 4 октября. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации ликвидировали командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность организации запрещена на территории России по решению Верховного суда РФ). В новом госпитале в Алеппо российские медики принимают 100 пациентов в день. Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил роль Турции и Ирана в урегулировании сирийского кризиса. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Удар ВКС РФ

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о ликвидации командования «Джебхат ан-Нусры».

«В результате специальной операции Минобороны России ликвидировано командование международной террористической группировки «Джебхат-ан-Нусра», — заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Как ранее сообщала Газета.ru, российская авиация разбомбила на территории Сирийской Арабской Республики центр подготовки иностранных наемников террористической организации «Исламское государство»1 (запрещена в России). Было уничтожено 304 террориста.

Роль Тегерана и Анкары

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Иран и Турция играют ключевую роль в стабилизации ситуации на территории САР и Ираке, наращивании внешнеполитического взаимодействия Анкары, Москвы и Тегерана отвечает интересам стран Ближнего Востока.

«Наше практическое сотрудничество на всех уровнях, межведомственные рабочие контакты, проводимые в ежедневном режиме, убедительно свидетельствуют о том, что Турция и Иран играют, в полном смысле этого слова, ключевую роль с точки зрения стабилизации ситуации в Сирии и Ираке», — пояснил Лавров.

По словам российского дипломата, учитывая сложный и многоплановый характер вызовов, с которым сталкивается регион, взаимодействие трех стран очень важно. Он отметил, что Москва, Анкара и Тегеран настроены продолжать углубленный обмен мнениями, а также плотную и энергичную работу с турецкими и иранскими партнерами для противодействия террористическим организациям на территории Ирака и САР. Лавров подчеркнул, что необходимо постепенно оздоровление Ближнего Востока.

Госпиталь в Алеппо

Российские военные медики развернули новый госпиталь на территории Алеппо. В настоящий момент там принимают более сотни пациентов в день. Об этом сообщил журналистам начальник отдела медицинского отряда Минобороны РФ Дмитрий Асессоров.

«Отдельный медицинский отряд министерства обороны РФ прибыл в Сирию для оказания помощи местному населению, пострадавшему в период военного конфликта. Ежедневно прибывают к специалистам на обследование более 100 граждан с патологиями. Основные травмы — последствия огнестрельных и осколочных ранений», — рассказал Асессоров.

Отметим, что российские специалисты развернули мобильный рентген-кабинет, привезя с собой семь тонн медикаментов. Заметим, что из-за международных «ограничительных мер» в отношении официального Дамаска в САР не хватает качественных лекарств. Среди российских специалистов: лор, окулист, невропатолог, терапевт, нейрохирург и анестезиолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.