Минтранс Крыма оштрафует контролеров возведения Керченского моста за отсутствие на объекте

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Симферополь, 4 октября. Государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым», находящееся в управлении Министерства транспорта, ищет компании, способные осуществлять контроль за строительством автодорог и подходов к переправе через Керченский пролив.

Компания должна предоставить госучреждению высококвалифицированных инженеров-резидентов, которые будут ежедневно контролировать качество выполняемых работ и соответствие их проекту. Помимо этого, резиденты будут обязаны постоянно находиться на объекте, и вести дневник, в который ежедневно вносятся сведения о выполненных работах, составе асфальтобетонной смеси и погодных условиях, при которых выполнялись работы.

В случае отсутствия такого контролера на месте хотя бы один раз исполнителю выпишут штраф в размере 6 миллионов рублей.