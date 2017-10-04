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Минтранс Крыма оштрафует контролеров возведения Керченского моста за отсутствие на объекте
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    Минтранс Крыма оштрафует контролеров возведения Керченского моста за отсутствие на объекте

    10:25  4 Октября 2017
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    Минтранс Крыма будет штрафовать контролеров строительства Керченского моста

    Симферополь, 4 октября. Государственное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Республики Крым», находящееся в управлении Министерства транспорта, ищет компании, способные осуществлять контроль за строительством автодорог и подходов к переправе через Керченский пролив.

    Компания должна предоставить госучреждению высококвалифицированных инженеров-резидентов, которые будут ежедневно контролировать качество выполняемых работ и соответствие их проекту. Помимо этого, резиденты будут обязаны постоянно находиться на объекте, и вести дневник, в который ежедневно вносятся сведения о выполненных работах, составе асфальтобетонной смеси и погодных условиях, при которых выполнялись работы.

    Минтранс Крыма будет штрафовать контролеров строительства Керченского моста

    В случае отсутствия такого контролера на месте хотя бы один раз исполнителю выпишут штраф в размере 6 миллионов рублей.

    Автор: Алексей Громов
    #крым #керченский мост #строительство
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