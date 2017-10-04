Донбасс: 17 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

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Донецк, 4 октября. Украинская армия обстреляла районы 17 населенных пунктов Донецкой народной республики. Как сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на данные оперативного командования ДНР, за минувшие сутки ВСУ 48 раз нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, огонь открывался из артиллерии, минометов, вооружения БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики в течение суток вторника 3 октября открывали огонь по территории Луганской народной республики девять раз.