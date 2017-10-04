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Лавров считает, что США устраивают опасные провокации против военнослужащих РФ в Сирии
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    Лавров считает, что США устраивают опасные провокации против военнослужащих РФ в Сирии

    10:09  4 Октября 2017
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    Лавров считает, что США устраивают опасные провокации против военнослужащих РФ в Сирии

    Москва, 4 октября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью арабским СМИ, что «тактика полумер», взятая на вооружение коалицией США в Сирии, вызывает озабоченность РФ.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что США применяют «двойные стандарты» в Сирии и делят террористов на «плохих» и «умеренно плохих», забывают о необходимости санкций СБ ООН на свои действия. При таких условиях сложно говорить об эффективности антитеррористических операций западной коалиции. Лавров подчеркнул, что террористическая организация «Исламское государство1» (запрещена в России) «посыпалась» именно под ударами ВКС РФ и САА.

    Глава МИД сообщил, что известны множественные факты «ошибочных» ударов США по САА и ВС САР, после чего боевики шли в контратаку. С точки зрения международного права присутствие США в Сирии незаконно, но коалиция игнорирует этот факт.

    Лавров считает, что США устраивают опасные провокации против военнослужащих РФ в Сирии

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #сергей лавров #коалиция #вс рф
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