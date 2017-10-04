Независимость Каталонии: возможна ли новая гражданская война в Испании

В Избранное

Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион объявит независимость от Испании в течение ближайших нескольких дней. Пучдемон в своем интервью сказал, что правительство Каталонии «начнет действовать в конце этой недели или в начале следующей» и предупредил власти Испании, что еще одна попытка взять под контроль структуры власти в Каталонии будет «ошибкой, которая все изменит».

Голосование, беспорядки, забастовка

Прошедший в воскресенье референдум в испанском регионе Каталония — настоящая «мина замедленного действия», возникшая под, казалось бы, устойчивым фундаментом испанской государственности. После воскресного референдума идея каталонской независимости получила второе дыхание, а неуклюжие действия официального Мадрида лишь усугубили этот негативный эффект.

Местные силы правопорядка в день голосования отказались блокировать избирательные участки, в силу чего Мадриду пришлось свозить правоохранителей в Каталонию со всей страны. Такое появление «варягов» на улицах каталонских городов создало дополнительный дестабилизирующий эффект, что вылилось в жесткие столкновения полиции и митингующих, заполнивших улицы. В результате этих стычек пострадали более 800 жителей региона и около 30 сотрудников правоохранительных органов.

В понедельник масштабные протесты против действий испанских властей продолжились, а во вторник они переросли в массовую забастовку. В итоге этой всеобщей забастовки было в значительной мере парализовано транспортное сообщение, закрыты предприятия и блокированы лояльные Мадриду органы власти. Требования бастующих радикальны — вышедшие на улицы каталонцы требуют вывода с территории республики «оккупационных» испанских силовых структур, наказания виновных за нападения на мирных граждан и прекращения попыток силового подавления протеста. Пока что общий настрой происходящего еще находится в рамках ненасильственного сопротивления испанским властям, однако возможность радикализации обстановки остается весьма вероятной.

Испанский король против!

Как всегда происходит в такие поворотные моменты, связанные с вопросом самоопределения народов и сохранением территориальной целостности государств, итоги прошедшего референдума имеют двоякую оценку. Согласно заявлениям каталонских властей, более 90% пришедших к урнам для голосования высказались за скорейшее предоставление Каталонии полной независимости. Спорить с такого рода утверждениями достаточно затруднительно — по сути, референдум 2017-го года по этому параметру лишь немного превзошёл «Опрос о политическом будущем Каталонии», который власти женералитета смогли с большим скандалом провести в 2014-м году. Тогда за независимость Каталонии высказались около 81% проголосовавших, при 37% явке.

Именно вопросом явки сейчас и пытаются оперировать мадридские власти, пытаясь объявить референдум 2017-го года несостоявшимся. Исходя из данных переписи населения, население Каталонии составляет 5 343 358 человек, из которых в прошедшее воскресенье проголосовали лишь 2 262 424 голосов. Таким образом, явка на референдуме о независимости составила 42,34%, что лишь немного превосходит цифры 2014-го года. Это позволило Мадриду заявить, что проведенный референдум не отражает воли каталонского народа и его результаты ничтожны в законодательном плане.

В добавок к такого рода заявлениям испанскому правительству уже пришлось подключать «тяжёлую артиллерию» — формального главу государства, испанского монарха Филиппа VI. Он охарактеризовал действия властей Каталонии, как «неприемлемую нелояльность» и заявил, что своим поведением они поставили под удар стабильность страны, став «вне закона и демократии».

Решает улица и элита, а не король

Впрочем, позиция Филиппа VI вряд ли сыграет ключевую роль в противостоянии Мадрида и Барселоны — одним из требований каталонских «сепаратистов» как раз и является упразднение монархии и провозглашение Каталонской республики. Однако, как это всегда бывает в истории, реальная подоплёка у желания Каталонии стать независимой совершенно иная, нежели уход от весьма формализованного и декоративного института испанской короны.

Каталония — это наиболее промышленно развитый и туристически успешный регион Испании, к тому же теснее всего связанный с глобальной экономикой. Так, Каталония отвечает за 19% ВВП Испании, но, в то же время, обеспечивает 26,8% испанского экспорта, а экспорт высокотехнологичной продукции региона и вовсе достигает 35% от общего экспорта страны.

Это определяет благополучие финансовых и фискальных показателей Каталонии — в среднем, за прошедшие годы Каталония перечисляла в испанский бюджет в виде налогов на 20-25% больше, нежели получала из центра.

Проблемой для каталонской элиты является и несоответствие политического веса региона его экономической мощи — согласно испанскому законодательству, каталонские депутаты получали лишь 13% мест в испанском парламенте, что не позволяло им инициировать какие-либо реформы на благо существовавшей автономии Каталонии.

Кроме того, надо сказать, что у каталонского сепаратизма есть и весьма влиятельное лобби в структурах Евросоюза. Одним из негласных течений внутри европейской элиты является «имперское» направление, которое подразумевает постепенное укрепление общеевропейских структур, одновременно связанное с ослаблением государственности отдельных стран Евросоюза, в первую очередь — периферийных. В силу этого Еврокомиссия в своем заявлении по итогам референдума заняла весьма двоякую позицию — с одной стороны, ее представитель Маргаритис Схинас заявил, что голосование в Каталонии было незаконным, но тут же уточнил, что «стороны должны максимально быстро перейти от конфронтации к диалогу», подразумевая, что Мадриду необходимо однозначно исключить силовой вариант решения каталонского вопроса.

День «Х»

Однако вопрос налаживания внутрииспанского политического диалога находится фактически в подвешенном состоянии — согласно заявлениям властей Барселоны, у них сейчас нет прямого контакта с мадридскими центральными властями, как нет и попыток Мадрида такого рода диалог наладить.

Фактически, уже в ближайшее время Мадрид должен принять фундаментальное решение касательно каталонской независимости, которая может быть объявлена уже в ближайшие дни. При этом выбор властей Испании достаточно невелик.

Во-первых, Мадрид может постараться провести спецоперацию по аресту и нейтрализации формирующегося правительства Каталонии. Учитывая контроль испанской столицы над большей частью силовых структур страны, такой вариант развития событий достаточно вероятен, но чреват совершенно непредсказуемыми последствиями. Кроме того, он, скорее всего, лишь отсрочит вопрос дальнейшего движения Каталонии к независимости — подобные действия по разгону неугодных каталонских властей уже предпринимались Мадридом и ранее. Однако раз за разом каталонцы вновь избирали в свое правительство махровых «сепаратистов».

Во-вторых, Мадрид может формально никак не реагировать на объявление каталонской независимости, сделав вид, что каталонский референдум и заявления Барселоны ничего не значат. Такой вариант позволяет отложить решение проблемы Каталонии, но одновременно и институциализирует конфликт. Совершенно очевидно, что при таком молчаливом игнорировании проблемы мятежной территории Мадридом, власти Каталонии первым делом запустят процесс создания своих собственных силовых и налоговых структур, которые и обеспечат реальную независимость региона при формальном сохранении «единой Испании».

Третьим вариантом развития событий является силовая акция Мадрида после формального провозглашения независимости. Надо сказать, что это — наиболее непрогнозируемый вариант, так как в выступлениях последних дней уже приняли сотни тысяч жителей Каталонии и вероятность прямых столкновений с человеческими жертвами между митингующими и полицией растет день ото дня. Результатом такого выбора вполне может стать гражданский конфликт различной степени интенсивности и каталонский терроризм по отношению к испанским органам власти и силовым структурам — впридачу к нему.

Ну и, наконец, последним вариантом (и, к сожалению, самым маловероятным) является мирный уход Каталонии из единой Испании, по варианту распада СССР или раздела единой Чехословакии.

Какой из вариантов событий будет выбран Мадридом и Барселоной — мы увидим уже в самом ближайшем будущем.