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Илон Маск не продал своей маме Tesla Model 3 без очереди
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    Илон Маск не продал своей маме Tesla Model 3 без очереди

    10:01  4 Октября 2017
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    Илон Маск не продал своей маме Tesla Model 3 без очереди

    Лос-Анджелес, 4 октября. Мать главы Tesla не получит новый электрокар Model 3 вне очереди.

    Почти полмиллиона человек уже выложили по тысяче долларов, чтобы зарезервировать новый электрический седан Tesla Model 3. Спрос на автомобиль так велик, что даже мать Илона Маска заявила, что находится далеко в списке людей, которые сделали предзаказ на электрокар.

    Майе Маск, в 69 лет ставшая амбассадором бренда CoverGirl, рассказала The New York Times, что она будет терпеливо ждать своей очереди.

    «Я еще не получила свою Model 3. Даже мои хорошие связи не позволяют мне перепрыгнуть очередь».

    Напомним, несмотря на проблемы, связанные с выпуском новых Tesla Model 3, американская компания смогла увеличить показатели благодаря продажам других моделей. Ожидается, что в конце 2017 года будет поставлено более 26 тысяч моделей Model S и Model X.

    Автор: Юлия Кошкина
    #илон маск #tesla
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