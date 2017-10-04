Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
При ударе ВКС РФ лидер группировки «Джебхат ан-Нусра» получил тяжелые ранения
Общество
«Яндекс» назвал самые необычные улицы России
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Яндекс» назвал самые необычные улицы России

    10:06  4 Октября 2017
    369

    «Яндекс» назвал самые необычные улицы России

    Москва, 4 октября. Аналитики «Яндекса» изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктах и назвали самые необычные из них.

    «Яндекс» выпустил исследование российский улиц на основе данных сервиса «Яндекс.Карты». Аналитики назвали самые длинные, короткие, кривые, извилистые улицы, а также проанализировали названия городских артерий.

    Так, Петербург с его 2081 улицей занимает предпоследнее место среди 15 городов-миллионников по количеству улиц на жителя. Зато в городе на Неве самые длинные улицы – их средняя протяженность составляет 939 метров.

    Самая длинная улица в Петербурге — проспект Энгельса (11,4 км), а самая короткая — Пригородная улица (31 м). Самой кривой оказалась 2-я Малая улица — она сильнее всего отклоняется от прямой линии. По сравнению с другими крупными городами в Петербурге совсем немного кривых улиц.

    Что касается названий улиц, то в Северной столице 548 улиц носят уникальные названия, то есть каждое четвертое название улицы встречается только здесь. К примеру, Бармалеева и Малая Разночинная улицы. Более 5% улиц города называются в честь других городов, около 7% носят имена людей.

    Всего исследователи «Яндекса» изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктах. Им удалось выяснить, что средняя длина улицы в нашей стране составляет 708 м. Самая длинная улица расположена в Перми (ул. Восточный Обход, 22,6 км). С определением самой короткой улицы возникли сложности: длина как минимум пяти российских улиц, переулков и тупиков не превышает 31 м. Наиболее кривая — Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области, а самая извилистая — Английская аллея в Павловске.

    «Яндекс» также нашел и улицы с уникальными названиями, таковых в России оказалось 11% (83 тыс.). Это, например, Собачья и Малофонтанная улицы или улица Сосновая Щель. Самыми популярными названиями являются Центральная, Молодёжная и Школьная. 

    Автор: Юлия Кошкина
    #исследования #карты #улицы
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81307

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107090

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29894

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44362

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25711
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        792
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        613
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4550
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5172