«Яндекс» назвал самые необычные улицы России

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Москва, 4 октября. Аналитики «Яндекса» изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктах и назвали самые необычные из них.

«Яндекс» выпустил исследование российский улиц на основе данных сервиса «Яндекс.Карты». Аналитики назвали самые длинные, короткие, кривые, извилистые улицы, а также проанализировали названия городских артерий.

Так, Петербург с его 2081 улицей занимает предпоследнее место среди 15 городов-миллионников по количеству улиц на жителя. Зато в городе на Неве самые длинные улицы – их средняя протяженность составляет 939 метров.

Самая длинная улица в Петербурге — проспект Энгельса (11,4 км), а самая короткая — Пригородная улица (31 м). Самой кривой оказалась 2-я Малая улица — она сильнее всего отклоняется от прямой линии. По сравнению с другими крупными городами в Петербурге совсем немного кривых улиц.

Что касается названий улиц, то в Северной столице 548 улиц носят уникальные названия, то есть каждое четвертое название улицы встречается только здесь. К примеру, Бармалеева и Малая Разночинная улицы. Более 5% улиц города называются в честь других городов, около 7% носят имена людей.

Всего исследователи «Яндекса» изучили более 560 тысяч улиц в 43 тысячах населённых пунктах. Им удалось выяснить, что средняя длина улицы в нашей стране составляет 708 м. Самая длинная улица расположена в Перми (ул. Восточный Обход, 22,6 км). С определением самой короткой улицы возникли сложности: длина как минимум пяти российских улиц, переулков и тупиков не превышает 31 м. Наиболее кривая — Кольцевая улица в городе Морозовск Ростовской области, а самая извилистая — Английская аллея в Павловске.

«Яндекс» также нашел и улицы с уникальными названиями, таковых в России оказалось 11% (83 тыс.). Это, например, Собачья и Малофонтанная улицы или улица Сосновая Щель. Самыми популярными названиями являются Центральная, Молодёжная и Школьная.