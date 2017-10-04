Пусть действует: в Крыму не видят ничего страшного в санкционном режиме

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Симферополь, 4 октября. Министр экономического развития республики Андрей Мельников считает, что нет ничего страшного в режиме санкций, в котором Крым пребывает последние три года.

По словам министра, санкции не оказывают большого значения на развитие полуострова, сообщает РИА Новости. Мельников подчеркнул, что Крым в состоянии самостоятельно наверстать потенциально упущенную выгоду из-за санкционного режима, предъявлять кому-то претензии не имеет смысла.

«Есть режим санкций. Пусть действует. Ничего страшного», — заявил министр.

Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.