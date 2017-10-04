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Пусть действует: в Крыму не видят ничего страшного в санкционном режиме
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    Пусть действует: в Крыму не видят ничего страшного в санкционном режиме

    10:05  4 Октября 2017
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    Пусть действует: в Крыму не увидели «ничего страшного» в санкционном режиме

    Симферополь, 4 октября. Министр экономического развития республики Андрей Мельников считает, что нет ничего страшного в режиме санкций, в котором Крым пребывает последние три года.

    По словам министра, санкции не оказывают большого значения на развитие полуострова, сообщает РИА Новости. Мельников подчеркнул, что Крым в состоянии самостоятельно наверстать потенциально упущенную выгоду из-за санкционного режима, предъявлять кому-то претензии не имеет смысла.

    Пусть действует: в Крыму не увидели «ничего страшного» в санкционном режиме

    «Есть режим санкций. Пусть действует. Ничего страшного», — заявил министр.

    Напомним, что Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. 

    Автор: Алексей Громов
    #санкции #крым #мельников
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