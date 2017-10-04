Мир отмечает 60 лет с начала космической эры и полета «Спутник-1»

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Москва, 4 октября. Ровно шестьдесят лет назад в 1957 году человечество вступило в космическую эру, когда Советский Союз запустил на орбиту первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1», проработавший на орбите три месяца.

Распространенное Телеграфным агентством Советского Союза сообщение о запуске первого космического спутника произвело в мире огромный эффект — «Спутник-1» был наглядной демонстрацией того, что Советский Союз успешно оправился после разрушительной Великой Отечественной войны и оказался способен превзойти в своем научно-техническом развитии ведущие державы того времени.

В честь 60-летия начала космической эры российские космонавты на МКС Сергей Рязанский и Федор Юрчихин вывели на орбиту несколько микроспутников во время выхода в открытый космос (первого выхода в открытый космос, в ходе которого было снято видео с полной панорамой). Кроме того, маленькая модель «Спутника-1» стала талисманом и индикатором невесомости в ходе запуска корабля «Союз МС-06», который доставил на МКС членов 54-й экспедиции на станцию.

На ближайшее время Роскосмос запланировал еще несколько «крупных» запусков — так, 28 ноября с космодрома «Восточный» будет выведен на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М», а 22 декабря — два подобных аппарата серии «Канопус».