Смертельно опасные провокации США в Сирии: Америка пытается помешать сирийской армии

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал «смертельно опасной провокацией» действия коалиции во главе США в Сирии, об этом глава МИД рассказал в интервью газете «Аш-Шарк Аль-Аусат».

«В Сирии к ведомым США силам — масса вопросов. То якобы нечаянно ударят по сирийским ВС, после чего игиловцы идут в контратаку, то «науськают» других террористов на стратегически важные пункты, где была восстановлена законная власть официального Дамаска, то против наших военнослужащих устроят смертельно опасные провокации», — сказал Лавров.

Также Лавров остановил внимание на эффективности российской кампании, именно благодаря ударам ВКС «Исламское государство»1 (запрещена в России) «посыпалось». Дипломат подчеркнул, что главная задача РФ в Сирии — это победа над террористами, у государства нет иных, корыстных мотивов.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, кандидат исторических наук Борис Долгов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что отсутствие внятной координации внутри коалиции, «случайные» удары США по вооруженным силам сирийской армии и активная поддержка курдов Америкой не способствует плодотворной борьбе с терроризмом. По мнению эксперта, США пытаются оттянуть окончательную победу над ИГ1 (запрещена в России).

«Политика США не только в Сирии, но и в глобальном плане направлена на лоббирование интересов их государства. Америка не учитывает ни интересы других стран, ни интересы народов, на территории которых осуществляются военные действия. Сейчас они пытаются разыграть «курдскую карту», хотя ранее для достижения своих целей использовали различные другие запрещенные группировки», — объясняет Долгов.

Кандидат наук говорит, что Америке сейчас выгодно создание курдских государственных образований. По словам Долгова, если это произойдет, то Сирия опять окажется «расчленена». Эксперт напомнил, что ранее руководство Сирии уже заявляло, что по их мнению курды являются частью сирийского народа, при этом не отрицая их право на автономию.

Напомним, отряды «Демократической армии» при поддержке США ведут наступление в направлении Дейр эз-Зора, где сейчас разворачивается совместная освободительная кампания правительственных войск САР и ВКС РФ, со стороны провинции Хасака. По словам Бориса Долгова, основная цель США — захват нефтяных месторождений, чтобы после победы над ИГ (запрещена в РФ) они не достались легитимному правительству Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.