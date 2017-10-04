Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Трамп забросал пострадавших от урагана жителей Пуэрто-Рико бумажными полотенцами
Общество
Путин посмотрел фильм о советской орбитальной станции «Салют-7»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин посмотрел фильм о советской орбитальной станции «Салют-7»

    12:00  4 Октября 2017
    48

    Путин посмотрел фильм о советской орбитальной станции «Салют-7»

    Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин посмотрел фильм «Салют-7» о советской станции, запущенной в открытый космос в 1985 году, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «Накануне вечером президент посмотрел фильм «Салют-7», который скоро выйдет на экраны российских кинотеатров, а также встретился с режиссером, исполнителями главных ролей и продюсерами ленты», — отмечается в сообщении.

    На мероприятии также присутствовали ветераны-космонавты, дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена, летчик-космонавт Олег Скрипочка, участники экспедиции 1985 года Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Кроме того, на показ приехали продюсеры картины Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Бакур Бакурадзе.

    В основу фильма легла история, произошедшая с советской станцией «Салют-7», которая находилась на орбите в беспилотном режиме. В какой-то момент она перестала отвечать на сигналы из ЦУПа. К станции пришлось отправить людей, чтобы выяснить причины неисправности «Салюта». В случае аварии станции могла произойти настоящая катастрофа. Полет к «Салюту-7» считается самой сложной технической операцией в истории мировой космонавтики.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #кино #космос
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 81663

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107129

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29900

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44391

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25744
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        В САР уничтожены 12 полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»

        8:45   4 Октября 2017
        969
        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        Лавров обвинил США в организации смертельно опасных провокаций в Сирии

        1:35   4 Октября 2017
        665
        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        Госдеп отрицает факт силового захвата Генконсульства РФ в Сан-Франциско

        23:46   3 Октября 2017
        4580
        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        Король Испании назвал действия каталонских властей незаконными

        22:59   3 Октября 2017
        5192