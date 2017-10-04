Путин посмотрел фильм о советской орбитальной станции «Салют-7»

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Москва, 4 октября. Президент России Владимир Путин посмотрел фильм «Салют-7» о советской станции, запущенной в открытый космос в 1985 году, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Накануне вечером президент посмотрел фильм «Салют-7», который скоро выйдет на экраны российских кинотеатров, а также встретился с режиссером, исполнителями главных ролей и продюсерами ленты», — отмечается в сообщении.

На мероприятии также присутствовали ветераны-космонавты, дочь первого космонавта Юрия Гагарина Елена, летчик-космонавт Олег Скрипочка, участники экспедиции 1985 года Владимир Джанибеков и Виктор Савиных. Кроме того, на показ приехали продюсеры картины Антон Златопольский, Сергей Сельянов и Бакур Бакурадзе.

В основу фильма легла история, произошедшая с советской станцией «Салют-7», которая находилась на орбите в беспилотном режиме. В какой-то момент она перестала отвечать на сигналы из ЦУПа. К станции пришлось отправить людей, чтобы выяснить причины неисправности «Салюта». В случае аварии станции могла произойти настоящая катастрофа. Полет к «Салюту-7» считается самой сложной технической операцией в истории мировой космонавтики.